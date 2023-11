Sifu accueille sa dernière mise à jour - Tous les détails

La toute dernière mise à jour du jeu de Sloclap, Sifu vient dès à présent de sortir sur Nintendo Switch. Disponible depuis le 8 novembre 2022 , Sifu est un jeu de kung-fu des plus exigeants. Cette mise à jour, intitulée "Final Arenas" propose aux joueurs de replonger pour plusieurs heures de contenu dans le jeu de combat avec 6 arènes supplémentaires, des modificateurs de gameplay et de nouvelles tenues pour votre héros. Entre nouveaux challenges pour les joueurs les plus aguerris et la possibilité de modifier ces challenges pour les joueurs les plus créatifs, Sifu vient de rajouter énormément de contenu pour les férus de bagarres.

Nouveautés

6 nouvelles arènes.

75 nouveaux défis.

8 nouveaux Modificateurs et 19 nouveaux code de triches

2 nouvelles tenues