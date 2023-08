Sifu - La mise à jour finale arrivera "plus tard" sur Nintendo Switch

Après vous avoir permis de vous élever dans l'art du kung-fu, Sifu a eu le droit à divers ajouts au fil des mois, et va très bientôt recevoir son ultime mise à jour. Lorsqu'elle arrivera, cette mise à jour ajoutera six nouvelles arènes, 75 défis, des tenues inspirées de films, ainsi que divers cheat codes pour personnaliser davantage votre expérience de jeu. Attendu pour le 7 septembre sur supports concurrents, les possesseurs d'une version Nintendo Switch devront une nouvelle fois patienter davantage, la sortie étant programmée " plus tard dans l'année ". En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer de cette mise à jour ci-dessous.