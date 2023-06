Sifu - L’extension Arenas est désormais disponible sur Nintendo Switch

Après une version Switch de très bonne facture sortie en novembre dernier, Sifu refait parler de lui ce jour avec la sortie de son extension gratuite Arenas qui était jusque-là encore réservée aux versions concurrentes. Se retrouvant désormais sur un pied d'égalité, vous avez toutes les armes en main pour prouver qui sera le meilleur Sifu tous supports confondus. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test dédié est disponible juste-ici.

Chaleureusement accueilli lors de sa sortie début 2022, Sifu est arrivé sur Switch en novembre dernier pour permettre aux adeptes du Kung Fu Pak Mei de s’entraîner sur la route. Avec cette mise à jour, les joueurs et joueuses Switch bénéficient de pas moins de 28 modes de triche leur permettant de personnaliser leur expérience, en plus de six nouveaux costumes et de nombreuses améliorations en tout genre.