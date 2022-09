Ib - Une aventure étrange vous attend sur Nintendo Switch

Nouvelle aventure atypique signée Playism sur Nintendo Switch, Ib vous propose d'incarner une jeune fille happée par un mystérieux tableau lors d'une exposition. Attendu pour le printemps 2023 , nous vous laissons découvrir plus en détail son univers avec un trailer de présentation.

Ce jeu d’exploration et d’aventure en 2D met en scène une jeune fille qui parcourt une exposition dans une galerie d’art et se retrouve happée par une œuvre particulière. Chaque décision prise affectera son destin, avec sept fins à débloquer en fonction des actions et des choix réalisés. Arrivera-t-elle à retourner saine et sauve dans le monde réel ? Découvrez les mystères d’Ib lorsque le jeu fera son arrivée au printemps 2023 sur Nintendo Switch.