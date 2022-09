Fae Farm - Une vie d'agriculteur et d'aventurier vous attend sur Nintendo Switch

Décidément on n'en finit plus avec les simulation de vie à la ferme. Après Marvelous et Story of Seasons, le dernier Nintendo Direct nous a permis de découvrir Fae Farm de Phoenix Labs. Au menu, un mélange RPG et simulation agricole pouvant se jouer entre 1 et 4 joueurs. Pour en apprendre davantage sur le titre attendu dans le courant du printemps 2023 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Evadez-vous dans le conte de fées de vos rêves dans Fae Farm, un RPG de simulation de ferme jouable de 1 à 4 joueurs*1 *4. Avec jusqu’à trois amis, construisez votre ferme commune, décorez-la, cultivez la terre et utilisez des sorts pour explorer l’île enchantée d’Azoria. Tissez de nouveaux liens avec les résidents, découvrez la magie féérique et explorez des royaumes mystérieux. Et au fil des changements de saison, mettez en pratique ce que vous avez appris et découvert ensemble pour restaurer le monde qui vous entoure. Une vie de magie vous attend dans Fae Farm, qui sortira au printemps 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.