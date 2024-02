Fae Farm - Arrivée d'une démo généreuse et d'une importante mise à jour

Si nous n'avez pas encore eu l'occasion de plonger dans l'univers enchanteur de Fae Farm, les équipes de Phoenix Labs vous proposent de découvrir dès à présent leur jeu en téléchargeant la nouvelle démo disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Cette démo permettra aux aventuriers de jouer aux quatre premiers chapitres du jeu, avec possibilité d'importer votre progression sur le jeu complet s'ils choisissent de poursuivre leur aventure.

En plus de la nouvelle démo, une autre mise à jour du jeu apporte des améliorations clés au gameplay général, à la progression et à l'interface, afin de s'assurer que les nouveaux joueurs soient accueillis dans l'expérience la plus douce et la plus agréable possible. Cette mise à jour comprend des améliorations très attendues telles qu'un système de pause plus intuitif dans les modes solo et multijoueur, la possibilité de déplacer les fleurs plantées, des objectifs plus clairs sur certains contenus annexes, davantage de nouveaux dialogues de vendeurs, et des corrections de bugs.

Les joueurs qui achètent le jeu sur Nintendo Switch reçoivent gratuitement la première mise à jour de contenu post-lancement sortie en décembre dernier, Coasts of Croakia, et recevront également gratuitement la deuxième mise à jour de contenu lorsqu'elle sortira en 2024. Pour rappel, notre test de Fae Farm est disponible juste-ici.