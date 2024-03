Fae Farm - Le printemps s'invite dans une nouvelle mise à jour

A l'occasion du début du printemps, les développeurs de Phoenix Labs proposent aux possesseurs de Fae Farm une nouvelle mise à jour. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch, les joueurs ont désormais accès à quelques améliorations et contenus supplémentaires, à commencer par des items cosmétiques, et de nouvelles caractéristiques pour la modélisation de votre avatar. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié à cette mise à jour ci-dessous.

Votre maison magique vous attend !

Envolez-vous pour le monde de Fae Farm et créez votre foyer confortable dans le monde enchanté d'Azoria. En développant votre ferme, vous rencontrerez plusieurs personnages adorables avec lesquels nouer des relations profondes, et vous découvrirez comment mettre de la magie dans vos activités quotidiennes. Personnalisez votre personnage, maîtrisez les arts de la fabrication, de la cuisine, de la création de potions, et bien plus.

Découvrez les mystères de l'île par vous-même ou en groupe avec jusqu'à trois autres personnes. N'hésitez pas à inviter vos proches visiter votre ferme pour pouvoir progresser ensemble, en local ou en ligne. Au fil des saisons, vous pourrez accéder à de nouveaux lieux et restaurer le monde qui vous entoure.