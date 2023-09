Fae Farm : N°1 des ventes de jeux sur l'eShop de la Nintendo Switch

Nouveau jeu des canadiens de Phoenix Labs (Dauntless), Fae Farm est disponible en exclusivité console sur Nintendo Switch depuis le 8 septembre dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeu cartonne- en téléchargement du moins puisque depuis sa sortie, Fae Farm squatte la première place du classement des jeux téléchargés sur l'eShop de la Nintendo Switch. C'est un succès inattendu, même s'il reste à confirmer...

Simulation de vie saupoudrée de poussière de fée, Fae Farm vous invite à mettre de la magie dans votre quotidien en vous occupant, au rythme des saisons, d'une jolie petite ferme dans le monde enchanté d'Azoria. Exploration de contrées merveilleuses, fabrication de potion, élevage de bestioles adorables ou encore histoires d'amour et d'amitié, Fae Farm propose tout un tas d'activités jouables en solo ou à plusieurs en local ou même en ligne. Sachant que les développeurs ont d'ores et déjà annoncé deux vagues de contenu supplémentaire gratuit (en décembre 2023 et juin 2024 ) Fae Farm est bien parti pour continuer à séduire les joueurs-ses. Si vous possédez le jeu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour plus de détails sur Fae Farm, voir la présentation du jeu et son trailer de lancement ci-dessous ainsi que notre test complet LA.

Votre maison magique vous attend !

Envolez-vous pour le monde de Fae Farm et créez votre foyer confortable dans le monde enchanté d'Azoria. En développant votre ferme, vous rencontrerez plusieurs personnages adorables avec lesquels nouer des relations profondes, et vous découvrirez comment mettre de la magie dans vos activités quotidiennes. Personnalisez votre personnage, maîtrisez les arts de la fabrication, de la cuisine, de la création de potions, et bien plus.

Découvrez les mystères de l'île par vous-même ou en groupe avec jusqu'à trois autres personnes. N'hésitez pas à inviter vos proches visiter votre ferme pour pouvoir progresser ensemble, en local ou en ligne. Au fil des saisons, vous pourrez accéder à de nouveaux lieux et restaurer le monde qui vous entoure.

Confortable et personnalisable

Créez votre personnage et personnalisez votre aventure en débloquant des styles et des décorations pour votre ferme. Plus votre foyer sera confortable, plus votre expérience sera agréable ! L'histoire se déroule sans prendre en compte le calendrier du jeu. Vous pouvez donc jouer à votre propre rythme.

Bâtissez la ferme de vos rêves

Travaillez la terre et construisez votre propre maison. À l'aide de la magie, votre foyer prospérera au-delà de vos rêves les plus fous.

Des amitiés naissantes

Azoria accueille un grand nombre de personnages hauts en couleur ! Au fur et à mesure de l'histoire, vous pourrez vous lier d'amitié avec de nombreux habitants de l'île. Peut-être même trouverez-vous l'amour au cours d'un rendez-vous, qui débouchera sur un mariage à la mairie.

Créatures magiques

En vous occupant de votre ferme, vous pourrez prendre soin d'adorables créatures qui vous donneront des œufs, de la laine et bien plus. Vous pourrez aussi élever des bébés animaux et explorer l'île à la recherche de bestioles magiques dont les ingrédients vous permettront d'élaborer des potions rares. Mais toutes les créatures ne seront pas amicales : prenez garde aux babazars, des esprits malicieux qui vous mettront des bâtons dans les roues !

L'aventure frappe à votre porte

Explorez les contrées d'Azoria avec vos compétences et vos sorts. Fouillez des grottes pour récupérer des ressources et affronter des babazars ! Progressez à votre rythme, découvrez de nouveaux mystères et ramenez la paix à Azoria.

Un pour tous

Jouez en solo, ou avec jusqu'à 3 proches en ligne ou en mode sans fil local. Partagez votre progression et bâtissez une ferme en travaillant ensemble. Aidez-vous mutuellement dans les quêtes et les défis à venir.