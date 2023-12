Fae Farm : Coasts of Croakia - Découvrez la première màj majeure du jeu disponible mi-décembre

Développé par Phoenix Farm pour Nintendo Switch et PC et disponible depuis début septembre, Fae Farm s'offre une première mise à jour majeure gratuite dénommée Coasts of Croakia. Disponible à partir du 14 décembre 2023, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

La première mise à jour de contenu de Fae Farm, Coasts of Croakia, est lancée sur Nintendo Switch, Steam et l'Epic Games Store ce 14 décembre 2023. Avec l'aide d'un nouvel ami au croassement magique, trouvez votre chemin vers un tout nouveau royaume à explorer, avec des rencontres et des découvertes passionnantes. La mise à jour de contenu est gratuite sur Nintendo Switch et est incluse dans l'édition Deluxe sur PC.