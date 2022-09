Pauline et Diddy Kong débarquent dans Mario Strikers: Battle League Football - Tous les détails de la seconde mise à jour

La seconde vague de contenu supplémentaire gratuit débarque dans Mario Strikers : Battle League Football ce mois de septembre . Au menu de ce contenu, deux nouveaux personnages, Diddy Kong et Pauline, ainsi que de nouveaux équipements inspirés de tonneaux ainsi qu'un nouveau stade, le Planétoïde. La prochaine vague de contenu sera la dernière et devra sortir sur le jeu d'ici la fin de l'année , à l'instar des deux premières, elle proposera probablement deux nouveaux personnages, de nouveaux items et un nouveau stade. De quoi redonner aux joueurs l'envie d'enfiler leurs crampons avant la Coupe du Monde au Qatar.

Une nouvelle mise à jour gratuite de Mario Strikers: Battle League Football va faire son arrivée ce mois-ci et voit l’entrée de Pauline en tant que joueuse aux mouvements rapides et aux tacles puissants, et celle de Diddy Kong en tant que milieu de terrain doté d’un haut niveau technique et aux passes de grande précision. Cette mise à jour ajoutera aussi de nouveaux contenus dont des équipements, un stage supplémentaire, des classements individuels basés sur les points, des options de personnalisation pour les supporters dans les gradins et des options d’effets sur les stades. Enfilez vos crampons et affrontez le reste du monde avec ces nouveaux ajouts.