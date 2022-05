Mario Strikers: Battle League Football s'offre un nouveau trailer japonais

C'est dans un peu plus d'un mois que les joueurs auront l'occasion de jouer à Mario Strikers: Battle League Football sur Nintendo Switch après plus de 15 ans d'absence de la licence ! Si nous n'avons pas encore eu l'occasion d'avoir des informations détaillées sur le contenu de ce nouvel opus, c'est la chaîne Youtube japonaise de Nintendo qui vient de dégainer en premier un tout nouveau trailer. Ce dernier nous permet de découvrir des images exclusives, ainsi qu'un aperçu sur la personnalisation des joueurs et du mode en ligne. Si il ne fait aucun doute que la version francophone du trailer arrivera prochainement, nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous.

Pour rappel, Mario Strikers: Battle League Football est attendu pour le 10 juin 2022 sur Nintendo Switch.