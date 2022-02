Mario Strikers : Battle League Football sort de sa boîte et dévoile sa jaquette

Suite à la diffusion du premier Nintendo Direct de l'année (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces et tous les détails ICI) nous vous invitons à découvrir la jaquette d'un des nouveaux jeux annoncés : Mario Strikers: Battle League Football. Cela fait des années que les fans réclamaient un nouvel opus de cette franchise née sur GameCube en 2005 avec avec Mario Smash Football avant de s'épanouir deux ans plus tard sur Wii avec Mario Strikers Charged Football. L'une des particularités des Mario Strikers contrairement aux autres franchises sportives utilisant Mario, c'est son style graphique, beaucoup plus affirmé- un style réaffirmé dans Mario Strikers: Battle League Football. jusque sur sa jaquette. On vous laisse l'apprécier (ou pas) et nous faire part de vos commentaires.

Pour rappel, Mario Strikers: Battle League Football est attendu le 10 juin 2022 sur Nintendo Switch. Tous les détails sur le jeu dans notre news spéciale.

Voir aussi la jaquette de Fire Emblem Warriors: Three Hopes dans notre news dédiée.

Tous les coups sont permis sur le terrain !

Le nouveau jeu de la série Mario Strikers arrive sur Nintendo Switch ! Préparez-vous pour Strike, un sport footballistique à 5 contre 5 qui mise tout sur l'attaque !

Dribblez vos adversaires, faites des passes à vos coéquipiers et servez-vous des tacles, des objets et des tirs spéciaux pour marquer un maximum de buts. Ramassez également des orbes sur le terrain et chargez-les pendant que vos adversaires sont distraits pour exécuter de spectaculaires hyper frappes qui comptent double !

Personnalisez votre équipe en modifiant l'équipement de vos joueurs, ce qui affectera non seulement leur apparence mais également leurs stats, comme la force, la vitesse et la précision des passes.

Jusqu'à huit joueurs (quatre dans chaque équipe) peuvent jouer ensemble sur une même console Nintendo Switch*. Le jeu en ligne permet de jouer à des matches individuels ainsi qu'au mode Clubs en ligne**, où jusqu'à 20 joueurs peuvent se réunir dans des clubs qui s'affronteront pour décrocher la première place mondiale !