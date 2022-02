Mario Strikers: Battle League Football prépare les crampons pour début juin sur Nintendo Switch

Vous l'attendiez comme le messie depuis le dernier opus paru sur Nintendo Wii ? Mario et toute son équipe reviennent taquiner le ballon rond sur Nintendo Switch avec la sortie de Mario Strikers: Battle League Football. Reprenant le principe des match de foot en 5 contre 5 avec avec règles complètement barrées, le titre va s'offrir au passage quelques nouveautés comme la personnalisation des tenues des footeux, ainsi que de tout nouveaux tirs spéciaux.

Attendu pour le 10 juin 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Tous les coups sont permis sur le terrain !

Le nouveau jeu de la série Mario Strikers arrive sur Nintendo Switch ! Préparez-vous pour Strike, un sport footballistique à 5 contre 5 qui mise tout sur l'attaque !

Dribblez vos adversaires, faites des passes à vos coéquipiers et servez-vous des tacles, des objets et des tirs spéciaux pour marquer un maximum de buts. Ramassez également des orbes sur le terrain et chargez-les pendant que vos adversaires sont distraits pour exécuter de spectaculaires hyper frappes qui comptent double !

Personnalisez votre équipe en modifiant l'équipement de vos joueurs, ce qui affectera non seulement leur apparence mais également leurs stats, comme la force, la vitesse et la précision des passes.

Jusqu'à huit joueurs (quatre dans chaque équipe) peuvent jouer ensemble sur une même console Nintendo Switch*. Le jeu en ligne permet de jouer à des matches individuels ainsi qu'au mode Clubs en ligne**, où jusqu'à 20 joueurs peuvent se réunir dans des clubs qui s'affronteront pour décrocher la première place mondiale !