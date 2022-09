Fitness Boxing Fist of the North Star - Entraînez-vous avec Ken le Survivant sur Nintendo Switch

Pensiez-vous un jour voir Ken le Survivant vous donner des séances de Fitness Boxing ? Croyez-nous, nous n'étions pas prêts non plus pour cette annonce. Fitness Boxing Fist of the North Star de Imagineer va en effet vous permettre de vous remettre en forme en suivant le programme de l'expert en art martiaux. Vous ne le savez pas, mais vous avez déjà la date de sortie, planifiée pour le mois de mars 2022 .

Boxez avec des personnages connus du manga et de la série d’animation Fist of the North Star ! Des personnages tels que Kenshiro seront vos instructeurs dans le mode Exercice pour vous guider à travers diverses séquences. Éliminez un maximum d’ennemis à la seule force de vos poings dans le nouveau mode Combat et affrontez des rivaux dans les combats de boss. Fitness Boxing: Fist of the North Star sortira en mars 2023 sur Nintendo Switch.