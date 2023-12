Fitness Boxing Fist of the North Star est disponible en version physique sur Nintendo Switch

Qui aurait pensé il y a encore quelques mois pouvoir se remettre en forme en suivant un programme de fitness boxing animé par Ken le Survivant ? C'est en tout cas ce que vous proposent Imagineer Co. Ltd. et Solutions 2 GO avec Fitness Boxing Fist of the North Star. Disponible depuis le 2 mars 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre de remise en forme s'est offert une sortie physique en Europe ce 5 décembre, avec une nouvelle extension en prime proposée au prix de 24,99€

Le tout nouveau pack de contenu additionnel pour Fitness Boxing Fist of the North Star frappe encore plus fort ! Le mode Heart met à l’épreuve votre capacité à enchaîner les coups Heart, le Tueur d'arts martiaux, un des hommes de main de Shin, entre sur le ring ! Le mode Heart comprend deux nouveaux contenus : le Défi des cent coups, durant lequel vous devrez assener un nombre précis de coups en un temps limité, et le Test des cent coups, durant lequel vous donnez autant de coups que possible en dix secondes. Frappez fort pour montrer à Heart qui règne sur le ring ! Le mode Raoh requiert toute la force de vos poings Le mode Raoh comprend le Défi du coup unique, durant lequel vous rouez de coups des hors-la-loi à l’aide de frappes rapides et précises, ainsi que le Test de vitesse de coups, qui mesure la vitesse de vos coups de poing. Devenez Raoh et donnez à vos ennemis un aperçu de sa force légendaire ! De toutes nouvelles musiques et tenues ! Huit nouveaux morceaux et deux nouvelles tenues par coach ont été ajoutées. Les modes Heart et Raoh vous permettent de cumuler des points pour obtenir de nouveaux morceaux de musique et de nouvelles tenues de coach. Vos séances d’entraînement postapocalyptiques passent au niveau supérieur grâce à ce tout nouveau pack d’extension ! Pour profiter du contenu additionnel, vous devez d’abord être en possession du jeu original Fitness Boxing Fist of the North Star.

Les langues disponibles sont les mêmes que celles présentes dans le jeu original, mais les voix des personnages ne sont disponibles qu’en anglais.

Le personnage de Heart apparaît uniquement durant le Mode Heart et n’apparaît pas en tant que coach.

Les statistiques telles que le temps de jeu ou le nombre de coups donnés n’affectent en rien le Record du jour ni Mes stats.

Source : Nintendo