Fitness Boxing Fist of the North Star : une démo gratuite disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch

Sur le papier, c'est le cross-over le plus improbable de la terre. Jugez plutôt : un mélange de la licence Fitness Boxing avec Ken, le Survivant, le célèbre shōnen des années 80 de Tetsuo Hara ! Il fallait y penser. En même temps, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée pour séduire les joueurs que de proposer un autre enrobage que celui hérité de l'époque de Wii Fit. Ainsi Fitness Boxing Fist of the North Star vous propose de faire un peu d'exercice avec Kenshiro comme professeur. Au menu, des programmes d'entraînement, des séances quotidiennes et mêmes des combats ! Pour voir à quoi cela ressemble, une démo gratuite est disponible sur l'eShop. Elle vous permet d'avoir une bonne vision de ce qui vous attend en achetant le jeu, sachant que la démo n'est utilisable que 3 fois . Si vous êtes déjà fatigué, rien qu'à lire le mot "fitness", vous pouvez jeter un œil sur notre vidéo spéciale ci-dessous. En prime la présentation du jeu.

Pour rappel, Fitness Boxing Fist of the North Star sera disponible en exclusivité sur l'eShop de la Nintendo Switch le 2 mars 2023 au prix de 49,99€. Prévoyez 2,9 Go d'espace dans la mémoire ou la carte micro-SD de votre console.

Améliorez vos routines d'exercice quotidiennes, retrouvez la forme et forgez-vous un corps légendaire ! Tout en conservant les fonctionnalités de base de Fitness Boxing, ce nouveau volet ajoute des personnages et des décors du monde de Ken le Survivant pour des entraînements d'une efficacité optimale ! ■Les personnages de Ken le Survivant sont vos coachs La série Fitness Boxing est un jeu de boxe utilisant le Joy-Con™ pour vous permettre de donner des coups comme dans un jeu de rythme, tout en recevant des instructions de coachs auxquels de grands acteurs ont prêté leur voix. Dans Fitness Boxing Fist of the North Star, Kenshiro, protagoniste de Ken le Survivant et ses rivaux jouent le rôle de coachs. ■Nouveau mode « Combat » Un nouveau mode « Combat » a été ajouté ; il vous permet d'affronter vos ennemis comme dans un jeu de rythme. Il propose deux modes pour des entraînements mettant l'accent sur l'action : le mode Hors-la-loi, dans lequel vous éliminez des dizaines de hors-la-loi à coups de poing, et le mode Boss, qui vous permet d'affronter des rivaux de Kenshiro tels que Raoh. ■Des musique et costumes qui offrent une expérience encore plus réaliste de Ken le Survivant La musique est extrêmement importante quand on fait du sport. Le jeu inclut non seulement des classiques de Ken le Survivant tels que AIO TORIMODOSE!, TOUGH BOY, YURIA EIENNI et SILENT SURVIVOR, mais également 20 musiques originales conçues pour chaque personnage ! Vous avez la possibilité de modifier les tenues des personnages selon vos humeurs. Beaucoup de tenues exclusives sont proposées, alors découvrez des tenues inédites à Ken le Survivant. ■Les fonctionnalités les plus populaires de Fitness Boxing Afin de promouvoir le sport à la maison et d’en faire une habitude quotidienne, le jeu continue à utiliser les fonctionnalités d’assistance populaires de la série telles que l’alarme et la possibilité d’exclure des actions que vous ne parvenez pas à réaliser.

