Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise : la mise à jour 1.2.0 ajoute un nouveau coach et des DLC payants

On l'avait (presque) oublié mais heureusement Nintendo est là pour nous le rappeler à notre bon souvenir Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise reçoit ce jour une mise à jour qui ajoute gratuitement un nouveau coach nommé Léo ainsi que trois nouveaux DLC payants à moins de deux euros . Pour en savoir plus, retrouvez le détail de ces DLC payants ci-dessous et plus de détails sur le site de Nintendo.

Pour rappel, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise est disponible sur Nintendo Switch depuis le 4 décembre 2020 . Pour tout savoir, retrouvez notre test complet ICI.

Détails des trois nouveaux DLC payants de Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise

Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise - DLC - Entraînement Rock

Donnez des uppercuts au rythme de chansons additionnelles inspirées de la musique rock! Ces 3 morceaux dynamiques constituent un point de départ idéal pour ceux qui cherchent plus de musique pour leurs séances d'exercice.



Toutes les chansons vous permettent aussi d'enregistrer vos séances dans le jeu grâce à l'option d'enregistrement de vidéos.

Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise - DLC - Entrainement Rock

Faites un entraînement électrique avec des musiques de danse originales!** Ces 3 morceaux sont idéals pour tous ceux qui cherchent à lancer des jabs sur le rythme d'encore plus de chansons.



Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise - DLC - Décors bucoliques