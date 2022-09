PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse viendra nous faire peur début 2023 sur les Nintendo Switch Occidentales

La licence Project Zero et l'Occident ça a toujours été une histoire d'amour compliquée. PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire était le dernier épisode en date de la licence, mais n'avait toujours pas eu la chance de sortie du Japon. L'erreur est désormais corrigée, PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire sortira officiellement début 2023 sur Nintendo Switch

Après avoir mystérieusement disparu alors qu’elle était qu’une enfant, Ruka Minazuki, aujourd’hui adolescente, explore un hôpital abandonné à la recherche de ses souvenirs perdus. Dans ce jeu de survie, vous devrez utiliser la Camera Obscura pour repousser les esprits maléfiques et retrouver vos souvenirs enfouis. PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire fera son arrivée hors du Japon début 2023 sur Nintendo Switch.