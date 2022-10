PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse : comparaison des versions Wii vs Nintendo Switch

Impressionné par les bons chiffres de ventes du portage de Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires, KOEI TECMO a décidé de remasteriser un autre jeu de la série, resté jusque-là inédit en Occident : PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire. Exclusivité Wii sorti en 2008 au Japon, le jeu aurait du pourtant sortir en France en février 2009 . A l'époque, Nintendo avait même commencé la promotion du jeu dans les journaux spécialisés... Cependant, par un mystère jamais vraiment résolu, finalement le jeu ne sortira jamais et disparaîtra des mémoires pendant des années . Pourtant, c'est l'un des meilleurs épisodes de la série, bien plus dérangeant et flippant que les épisodes précédents probablement grâce à l'implication de Grasshopper Manufacture et de Suda51. Son retour en 2023 sur Nintendo Switch mais aussi sur Playstation, Xbox et PC est donc une très bonne nouvelle pour tous les fans de la licence et de jeux d'épouvante. En attendant de pouvoir (re)découvrir l'île de Rogetsu et ses fantômes démoniaques, un fan a concocté sur Youtube une petite vidéo de comparaison montrant les différences entre la version originale et la version Switch. Si le rendu est clairement plus net avec des personnages plus détaillés, on espère que ce remaster saura conserver l'ambiance glauque et froide du jeu original. Retrouvez la vidéo de comparaison ci-dessous avec quelques captures d'écran. En prime, retrouvez une vidéo de la version Wii. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire est attendu en janvier 2023 sur Playstation, Xbox, Steam et Nintendo Switch. Plus de détails sur le jeu avec notre news dédiée.