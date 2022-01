KOEI Tecmo donne les chiffres de ventes de Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires

KOEI Tecmo vient de publier son dernier bilan financier. L'occasion d'avoir quelques chiffres de ventes de ses derniers jeux à commencer par ceux de Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires, portage de l'exclusivité Wii U sorti sur Nintendo Switch mais aussi sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Sorti en octobre 2021, Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires se serait écoulé en moins de trois mois à 340 000 exemplaires dans le monde sur toutes les plateformes et dans toutes les régions. Par ailleurs, BLUE REFLECTION: Second Light disponible lui aussi depuis octobre dernier se serait écoulé à 1 20 000 exemplaires dans le monde .

Notez aussi que Dynasty Warriors 9 Empires qui sort le mois prochain en Occident sur Nintendo Switch (voir ici) s'est déjà vendu à 150 000 exemplaires au Japon et en Asie en moins d'un mois.

Source : Koeitecmo