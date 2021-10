Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires dévoile l'histoire vraie et terrifiante du Mont Hikami

Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires est l'une des dernières exclusivités de la Wii U à être portée sur Nintendo switch et même sur d'autres plateforme (alors qu'on pensait la licence devenue exclusive à Nintendo.) Pour mémoire, il s'agit d'un très bel épisode qui tire sa force de son classicisme. Si vous voulez en avoir un aperçu, retrouvez le nouveau trailer en français ci-dessous qui vous en dira plus sur la terrible malédiction du Mont Hikami

Pour rappel, Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires est attendu le 28 octobre prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch, PC, Playstation et Xbox. Plus d'infos avec nos news précédentes ou encore en lisant notre test de la version originale sortie sur Wii U.