Nintendo perd l'exclusivité de la licence Project Zero

Hier, le Nintendo Direct de l'E3 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a officialisé l'arrivée sur Nintendo Switch d'un jeu qui était jusqu'alors une exclusivité Wii U : Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires. La console au GamePad perd donc une exclusivité supplémentaire mais Nintendo aussi puisque Koei Tecmo a annoncé la sortie du jeu sur les autres consoles, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One mais aussi sur PC, une première pour la licence. Depuis 2009 , avec l'épisode 4 sorti uniquement au Japon sur Wii) la licence Project Zero / Fatal Frame était une licence exclusive aux consoles Nintendo déclinée même en spin-off sur 3DS.

Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires sortira donc cette année sur différentes plateformes dont la Switch. Pour voir ce que l'on disait du jeu sur Wii U, vous pouvez toujours lire notre test ICI.

