Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires - Nouvelles infos et date de sortie - Pas de version boîte ni de tenues Zelda et Metroid mais des costumes inédits et des missions avec Ayane de Ninja Gaiden

Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires était une des exclusivités sorties sur Wii U le 30 octobre 2015 sur Wii U. Six ans après (et oui, déjà!) quasiment jour pour jour, le jeu revient sur Nintendo Switch mais aussi sur les Playstation et les Xbox, leur permettant au passage de retrouver la licence qui depuis 2008 et l'excellent Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire était exclusive aux consoles Nintendo. Dévoilé lors du Nintendo Direct de l'E3 2021, le portage s'annonce fidèle au jeu d'origine si ce n'est qu'il comportera quelques nouveautés que l'on découvre aujourd'hui à la faveur d'un nouveau trailer et d'une mise à jour du site officiel.

D'abord, le jeu inclura un mode Photo, histoire de s'amuser avec les spectres mais aussi différents nouveaux costumes dont vous pouvez avoir un aperçu ci-dessous. Pour le 20eme anniversaire de la saga, KOEI TECMO éditera aussi une édition numérique de luxe spéciale, incluant le jeu, un artbook numérique et six costumes inspirés des personnages précédents de la série. Par ailleurs, en préachetant le jeu, vous pourrez recevoir un costume tiré du premier Atelier Ryza.

Plus stimulant, en terminant le jeu vous débloquerez un nouveau chapitre vous proposant de faire des missions avec Ayane de Ninja Gaiden ! Malheureusement, ne vous attendez pas à retrouver la tenue Zelda ou la Zero Suit de Samus disponibles sur Wii U. Les costumes ne sont pas prévus au programme. De plus, pour le moment, Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires n'est annoncé qu'en version téléchargeable sur l'eShop. C'est à dire que le jeu n'est pas prévu en boîte ni en Europe ni aux Etats-Unis. Pour finir, on connait la date de sortie du jeu qui comme la version originale sur Wii U sera disponible pour Halloween.

En effet, Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires est attendu le 28 octobre prochain sur Nintendo Switch, PC, Playstation et Xbox. Retrouvez ci-dessous la présentation des nouveautés ainsi que plusieurs images et le nouveau trailer. Enjoy.

Nouveautés de Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires