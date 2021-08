Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires sortira en version boîte uniquement en Asie et au Japon

Il fut une époque où le genre survival horror était en vogue : Resident Evil, Silent Hill, Forbidden Siren ou encore Project Zero se bousculaient sur les consoles (et particulièrement sur celles de SONY.) Depuis le genre a beaucoup évolué au point que les derniers survival horror n'ont plus rien à voir avec ceux d'antan qui se font beaucoup plus rares... L'un des derniers représentants "classiques" de cet âge d'or, Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires s'apprête cependant à revenir hanter nos consoles à la rentrée. A la base, il s'agit d'une exclusivité Wii U, utilisant brillamment le GamePad sans forcément exiger deux écrans dont la force tient dans son respect acharné des normes du genre, lui donnant un côté suranné qui lui sied à merveille. Si vous êtes fan ou si vous avez raté cet épisode très classique dans le fond comme dans la forme, vous serez heureux de pouvoir le retrouver sur Nintendo Switch mais aussi sur pratiquement toutes les plateformes du moment.

Malheureusement comme on vous l'annonçait il y a peu, le jeu n'aura pas les honneurs d'une version boîte en Occident et il faudra se contenter d'une version téléchargeable (proposant quelques bonus- voir ici) Cependant si vous tenez absolument à obtenir une copie physique, sachez qu'une version boîte incluant l'anglais est prévue en Asie et au Japon. les précommandes sont d'ailleurs ouvertes sur Play Asia.