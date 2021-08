Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires - Les costumes Samus sans armure et Princesse Zelda de la version Wii U ne sont pas inclus

Le 30 octobre 2015 , Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires débarquait sur Wii U en exclusivité. Six ans plus tard quasiment jour pour jour, le jeu s'apprête à faire son comeback sur Nintendo Switch mais aussi sur Playstation et Xbox. Le jeu revient tel qu'en lui-même ou presque : les tenues Zelda et Metroid que l'on pouvait débloquer dans le jeu seront absente. On vous en avait déjà parler ici mais on espérait qu'elles puissent malgré tout faire leur retour sur la version Nintendo Switch du jeu. Malheureusement à ce stade, il ne faut pas trop y compter puisque le site officiel le note désormais très clairement :

※Les costumes Samus sans armure et Princesse Zelda de la version Wii U ne sont pas inclus.

Alors à moins d'un DLC surprise, il faudra retourner sur Wii u ou (re)voir quelque vidéo pour voir les héroïnes du jeu habillées en Zelda et en Samus se perdre dans les méandres de Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires

Pour rappel, Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires est attendu le 28 octobre prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch, PC, Playstation et Xbox.

Source : Koeitecmoeurope