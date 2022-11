PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse dévoile sa date de sortie dans un nouveau trailer

Amateurs de jeux d'horreur, Koei Tecmo profite de cette journée d'Halloween pour dévoiler une information importante concernant la sortie de PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse sur Nintendo Switch. Si nous savions que le titre sortirait durant le début de l'année 2023, Koei Tecmo vient de confirmer que le titre sera disponible à partir du 9 mars 2023 , tous supports confondus.

Si le studio nous confirme au passage que le titre aura également le droit à une version deluxe contenant costumes supplémentaire, artbook et OST, nous avons aussi la confirmation que le jeu sortira exclusivement en version numérique en Occident.

PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse est un mystère effrayant qui se déroule sur une île isolée du sud du Japon. Dix ans après la disparition mystérieuse de cinq jeunes filles lors d'un festival sur l'île, leurs souvenirs des événements qui se sont déroulés pendant leur disparition restent flous. Mais lorsque deux des jeunes filles sont retrouvées mortes à quelques jours d'intervalle, dix ans après la disparition initiale, les trois adolescents restants retournent sur l'île - un lieu hanté par des fantômes et des esprits - pour résoudre le mystère de la mort de leurs amies, tout en découvrant les secrets des souvenirs qu'elles ont laissés derrière elles.



Outre la version standard du jeu, KOEI TECMO Europe a également dévoilé une édition spéciale de PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Digital Deluxe Edition. Disponible en version numérique, cette édition unique du jeu comprend le set de costumes Rogetsu Isle Dinner Party et un livre d'art numérique (bande sonore originale incluse).



En outre, toute personne qui achètera la copie numérique du jeu avant le 22 mars 2023 aura la possibilité de télécharger le bonus d'achat anticipé : le costume exclusif Ruka "Marie Rose Outfit" de la série Dead or Alive. Les fans qui précommandent le jeu avant la date de sortie recevront également une variété de costumes, notamment le costume Ruka édition limitée "Masque de renard" (blanc/rouge), le costume Misaki édition limitée "Masque de renard" (noir/rouge), le costume Choshiro édition limitée "Masque de renard" (noir/bleu), et les costumes Ruka Misaki et Choshiro édition limitée "Chapeau lampe de poche Spirit Stone". Il y aura même un costume bonus spécial pour les fans qui ont déjà joué à PROJECT ZERO : Maiden of Black Water. Jouez à PPROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse sur le même appareil qui a sauvegardé des données de PROJECT ZERO : La Prêtresse des Eaux Noires pour recevoir le bonus de sauvegarde, le "Camera Obscura Hat".