Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires - Les nouveautés détaillées dans un long trailer en Français

Alors que nous avons pu découvrir il y a quelques jours un nouveau trailer rempli d'informations sur Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires, Nintendo France vient enfin de proposer ledit trailer dans la langue de Molière. Déjà sorti en 2015 en exclusivité sur Nintendo Wii U, c'est version 2021 embarquera quelques nouveautés, et profitera également d'une sortie multi-plateformes. De ce fait, quelques bonus de la version Wii U ne seront plus présents dans cette nouvelle version.

Nous vous laissons (re)découvrir ledit trailer ci-dessous, ainsi que les différentes annonces énumérées. Pour rappel, Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires est attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch uniquement pour le 28 octobre 2021 .