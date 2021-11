Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires reçoit une mise à jour lui ajoutant un mode Super Facile

Jusqu'au mois dernier, il s'agissait d'une des dernières exclusivités de la Wii U. Cependant, depuis, non seulement, Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires est disponible sur Nintendo Switch mais aussi sur PC et Playstation. Pour mémoire, il s'agit d'un jeu d'épouvante remplit de fantômes et de jeunes filles en goguette. On vous a déjà dit tout le bien que l'on pensait de cet épisode qui puise sa force dans son classicisme- voir notre test.

Si vous possédez le jeu ou si vous comptez l'achetez, sachez qu'une mise à jour arrive, corrigeant plusieurs bugs et ajoutant, surtout un mode "super facile" de façon à ce que ce train fantôme de l'angoisse se transforme en une véritable promenade de santé. Pour plus de détails voir les notes officielles ci-dessous.