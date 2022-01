Dynasty Warriors 9 Empires s'offre une démo sur Nintendo Switch

Licence culte de Omega Force et Koei Tecmo, Dynasty Warriors revient en février avec son tout dernier épisode dénommé Dynasty Warriors 9 Empires. Sortant sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, les joueurs attendent forcément avec appréhension de voir comment tournera le jeu sur la petite console hybride de Nintendo. Afin de nous en donner un avant-goût, Omega Force et Koei Tecmo viennent de mettre à la disposition des joueurs une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch, permettant de découvrir le prologue ainsi que la création de personnage.

La démo de DYNASTY WARRIORS 9 Empires présente les nouveautés de siège, dont à la fois des batailles d’invasion mais aussi de défense. Ravagez le château ennemi ou combattez pour défendre votre forteresse dans ce tutoriel exigeant. Les seigneurs de guerre virtuels pourront jouer à chaque scénario de siège de façon répétée pour découvrir et développer les meilleures stratégies afin de sortir victorieux des affrontements contre leurs opposants. De plus, les joueurs pourront profiter du mode création, très complet, leur permettant ainsi de créer leurs propres officiers avant de les mener au combat. Les personnages fraichement créés pourront être transférés de la démo à la version finale du jeu, du moment que les fans jouent sur la même plateforme entre la démo et le jeu officiel.