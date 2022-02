Dynasty Warriors 9 Empire se lance sur Nintendo Switch

Traditionnelle mais toujours efficace, Dynasty Warriors 9 Empire n'échappe pas à la sempiternelle bande-annonce de lancement et en profite ainsi pour fêter sa disponibilité immédiate sur Nintendo Switch. Neuvième opus d'une saga de musou qu'on ne présente plus, Dynasty Warriors 9 Empire marque l'arrivée de celui-ci sur Nintendo Switch (la version standard du jeu n'étant jamais sorti sur Nintendo Switch) avec une version plus axée sur la stratégie et plus complète. Disponible pour 69.99 euros sur l'eShop dans sa version de base, le jeu se dote aussi d'une version dite "deluxe" au prix de 114.99 euros qui contient le jeu ainsi que son season pass et 6 gemmes, 10 officiers anciens personnalisés et 3 scénarios de campagne supplémentaires.

Ce nouvel opus de la série "Empires" propose de l'action haletante à un contre mille et des phases de conquête de territoires ! Caractéristiques de DYNASTY WARRIORS 9 Empires ■Commandez vos armées librement ! Participez à d'intenses Sièges du château ! Les traditionnelles batailles des jeux précédents ont évolué pour devenir des "Sièges du château". Dans les environnements en évolution constante qui entourent chaque château, faites preuve d'intelligence stratégique et de puissance martiale pour répondre à cette question fatidique : comment prendre un château ? ■Système politique grâce auquel la personnalité et la confiance des officiers renforcent le pays. Dans la partie politique du jeu, les officiers choisis et leurs interactions serviront de fondations à votre empire. Vous pourrez expérimenter différents styles de vie, comme celui d'un souverain, d'un général ou encore d'un officier non affilié. De plus, les interactions entre officiers aideront à renforcer le pays auquel ils appartiennent. ■Donnez vie à vos officiers avec l'évolution du mode Édition ! Le jeu inclut le célèbre mode Édition de la série. Grâce à lui, vous pourrez créer vos propres officiers personnalisés à l'aide de nombreux éléments. Si les 94 officiers musou et les plus de 700 officiers génériques de DYNASTY WARRIORS 9 ne vous suffisent pas, complétez votre expérience Dynasty Warriors de la meilleure des manières ! Remarque : la DYNASTY WARRIORS 9 Empires Deluxe Edition est également disponible à l'achat. Assurez-vous d'avoir choisi la version du jeu qui vous intéressait avant de procéder à l'achat. La DYNASTY WARRIORS 9 Empires Deluxe Edition comprend le jeu et les contenus suivants : ・Objets de la Deluxe Edition - 6 gemmes / 10 officiers anciens personnalisés / 3 scénarios de campagne supplémentaires ・Season Pass Le Season Pass vous permet d'obtenir des contenus supplémentaires dès leur sortie. Ces contenus sortiront périodiquement jusqu'en avril 2022. - Ensemble d'éléments personnalisés (14 éléments) / 5 palais supplémentaires ・Bonus de Season Pass - 4 unités militaires supplémentaires Remarque : DYNASTY WARRIORS 9 Empires est également disponible à l'achat. Assurez-vous d'avoir choisi la version du jeu qui vous intéressait avant de procéder à l'achat. Remarque : pour plus de détails sur les contenus supplémentaires du Season Pass et leur date de sortie, veuillez consulter notre site Internet (https://www.koeitecmoeurope.com/dw9e/). Remarque : le Season Pass et les contenus supplémentaires du Season Pass seront également vendus séparément. Assurez-vous de ne pas acheter plusieurs fois la même chose. Remarque : une partie des bonus ou des objets inclus pourra être vendue séparément à une date ultérieure.