PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire dévoile son histoire dans un nouveau trailer

Avis aux amateurs de sensations formes, la sortie de PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire se rapproche de plus en plus sur Nintendo Switch. En attendant sa sortie le 9 mars prochain, Koei Tecmo vous propose de découvrir ci-dessous un nouveau trailer mettant en avant l'histoire de cet épisode. Et pour ceux qui le désirent, les précommandes également ouvertes sur l'eShop de la Nintendo Switch. Jusqu’au 2 mars 2023, les joueurs qui précommanderont le jeu recevront les bonus de précommande suivants : les accessoires exclusifs « Masque de renard blanc et rouge » pour Ruka, « Masque de renard noir et rouge » pour Misaki, « Masque de renard noir et bleu » pour Choshiro, ainsi que l’accessoire « Casque Torche Spirituelle » pour Ruka, Misaki et Choshiro.

Dans PROJECT ZERO: Le Masque de l’Éclipse Lunaire, les fans suivent trois jeunes filles, Ruka Minazuki, Misaki Aso et Madoka Tsukimori, dans leur quête de vérité sur les événements survenus dix ans auparavant, et pour retrouver leurs souvenirs perdus. Alors que les joueurs croiseront la route des esprits vivants sur l’île de Rogetsu, ils seront équipés de la Camera Obscura. Cet appareil photo spécial peut être utilisé pour repousser et capturer les spectres d’un simple cliché. Au cours de leur progression, les joueurs pourront également utiliser la Torche Spirituelle, un dispositif exceptionnel utilisant la lumière de la lune renfermée dans une pierre spirituelle pour dompter les esprits.