Project Zero : les producteurs adressent un message aux fans pour les 21 ans de la licence

Suite au succès du portage de Project Zero: La Prêtresse des Eaux Noires, KOEI TECMO a enfin décidé de sortir en Occident, PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire, une exclusivité Wii datant de 2008 et qui était jusqu'à présent disponible qu'au Japon. Une super nouvelle surtout que l'épisode (qui a bénéficié de l'aide de Grasshopper Manufacture et de Suda51) est très réussi, et vraiment flippant... Le jeu sera disponible en janvier prochain sur Nintendo Switch mais aussi sur Playstation, Xbox et PC et profitera de nombreuses améliorations dont des visuels améliorés, un mode photo, etc. En attendant, alors que la licence entre dans sa 21eme année, les producteurs des jeux, Yutaka Fukaya et Makoto Shibata, ont tenu à remercier les fans étrangers pour leur soutien à travers une vidéo à retrouver ci-dessous. A priori, il faut s'attendre à d'autres jeux et d'autres expériences mettant en jeu de frêles jeunes filles trottinant, apeurées, un appareil photo à la main, dans de sombres maisons japonaises...

Pour rappel, PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire est attendu en janvier 2023 sur Playstation, Xbox, Steam et Nintendo Switch. Plus de détails sur le jeu avec notre news dédiée.