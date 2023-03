PROJECT ZERO : Le Masque de l'Eclipse Lunaire est disponible sur Nintendo Switch

Après avoir fait l'impasse sur les Wii Occidentales sans avoir réellement donné de raison officielle, PROJECT ZERO : Le Masque de l'Eclipse Lunaire est de retour sur Nintendo Switch en 2023. Avec ce retour après plus de 15 ans d'existence, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas encore lu, notre test dédié est disponible juste-ici.

Sorti en 2008, « PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire » est le quatrième opus de la série des « PROJECT ZERO ». Suite au remaster de « PROJECT ZERO : La Prêtresse des Eaux Noires », le chef-d'œuvre de la série revient à la vie avec des graphismes mis à jour. À propos du jeu Un groupe d'enfants a mystérieusement disparu lors d'un festival sur l'île de Rogetsu. Bien qu'elles aient été retrouvées, elles ont perdu tout souvenir des événements. Désormais adolescentes, elles décident de revenir sur l'île. Les filles se reposent sur la Camera Obscura, un appareil photo capable de capturer et sceller des horreurs indicibles, ainsi que sur la faible lumière de leur lampe torche pour explorer l'île, repousser les attaques de fantômes et tenter de découvrir les mystères de leur passé perdu. Caractéristiques Graphismes améliorés

Les cinématiques et les modèles de personnages ont tous été mis à jour pour rendre l'histoire et ses personnages plus attrayants. De plus, les graphismes ont été améliorés sur chaque plateforme. Le rendu des ombres et le rayon de lumière de la lampe torche ont été peaufinés afin de créer une expérience d'horreur plus réaliste.

Nouveau Mode Instantané

Prenez librement la pose avec vos personnages et les fantômes afin de créer des souvenirs terrifiants grâce au nouveau mode Instantané. Peut-être trouverez-vous des esprits que vous n'aviez pas vus initialement...

Nouveau costumes

Les costumes du jeu d'origine ont été légèrement modifiés, et de nouveaux costumes ont été ajoutés. Changez les costumes des personnages pour vivre l'enquête de manière différente. Remarque : « PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire Édition Numérique Deluxe », qui contient le jeu complet, est également disponible à l'achat. Attention à ne pas racheter ce que vous possédez déjà.

