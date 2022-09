Rune Factory 3 Special - Objectif paix entre les humains et les monstres sur Nintendo Switch

Après Rune Factory 5 et Rune Factory 4 Special, Marvelous continue de nous enchanter avec ce spin-off de Harvest Moon Story of Seasons en annonçant le remaster du 3ème épisode, sobrement intitulé Rune Factory 3 Special. Au menu, un mélange de gestion agricole, et d'aventure pour tenter de mener un terme au conflit entre les hommes et les monstres. Attendu sur Nintendo Switch, Rune Factory 3 Special sera disponible dans le courant de l'année 2023 sans plus de précisions pour le moment.

Restaurez la paix entre les humains et les monstres avec le retour de Rune Factory 3 sur Nintendo Switch. Faites une pause entre deux quêtes pour papoter avec les locaux, cultivez la terre et occupez-vous des monstres entre autres activités relaxantes. Vous pouvez aussi vous transformer en monstre et vos compétences au combat ainsi que les conversations que vous aurez changeront selon votre forme. Vos choix entraîneront aussi certains événements. Un nouveau mode fait son arrivée pour vous permettre de mieux apprécier le temps passé avec votre épouse en jeu. Rune Factory 3 Special arrivera en 2023 sur Nintendo Switch. De plus, une nouvelle série Rune Factory va faire son arrivée. Davantage d’informations seront communiquées ultérieurement.