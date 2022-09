Tales of Symphonia Remastered - Un classique de la licence revient sur Nintendo Switch

Il a fait découvrir la licence a pas mal de joueurs Occidentaux sur Gamecube, Tales of Symphonia revient en 2023 sur Nintendo Switch dans une version remasterisée. Sobrement intitulée Tales of Symphonia Remastered, nous savons que le titre profitera d'un lissage des textures et d'un gameplay remanié. Une occasion en or de repartir avec Lloyd, Colette Genis et tous les autres pour échapper aux griffes du Destin qui attend leur monde.

Attendu pour début 2023 sans plus d'informations pour le moment, nous vous laissons retrouver le trailer du jeu ci-dessous.

Une version remastérisée de Tales of Symphonia arrive sur Nintendo Switch avec des graphismes affinés et un gameplay amélioré. Le monde de Sylvarant est sous le contrôle des sinistres Désians. Pour les stopper, l’Élue doit gravir la Tour du salut. Llyod va entreprendre un voyage avec Colette, l’Élue de cette génération et également son amie d‘enfance dans cet action-RPG populaire. Le destin de deux mondes interconnectés est en jeu. Jouez avec jusqu’à trois amis en coop locale*1 pour affronter de puissants adversaires dans des combats en temps réel. Combinez des centaines d’attaques spéciales et de sorts. Tales of Symphonia Remastered sortira début 2023 sur Nintendo Switch.

A noter que le titre sortira en version physique, et aura même le droit à une édition spéciale nommée Tales of Symphonia Remastered - Edition de l'Élu à retrouver sur la boutique de Bandai Namco.