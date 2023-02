Tales of Symphonia - Le RPG culte de Bandai Namco est de retour sur Nintendo Switch

S'il n'est pas le premier opus de la série, la sortie de Tales of Symphonia en 2003 sur Nintendo Gamecube avait eu le mérite de (re)faire découvrir au grand public cette licence de Bandai Namco. Plus de 20 ans après sa sortie initiale, le jeu culte s'offre une visite sur consoles modernes avec Tales of Symphonia Remastered. Une occasion idéale pour (re)découvrir seul ou à 4 le monde de Sylvarant, ses personnages attachants, et son intrigue riche en rebondissements.

Dans Tales of Symphonia Remastered, les fans de la première heure et les nouveaux joueurs incarnent Lloyd Irving et ses amis pour tenter de sauver Sylvarant et Tethe’alla ; deux mondes liés par un destin maudit, puisque la renaissance de l’un entraine la destruction de l’autre. Découvrez ou redécouvrez un scénario profond et des personnages à la fois complexes et attachants au fil de magnifiques cinématiques. Ces dernières, dignes d'un anime, sont conçues par le célèbre artiste Kosuke Fujishima, déjà encensé pour son travail sur les précédents épisodes Tales Of. Cette version remasterisée de Tales of Symphonia est jouable en solo ou jusqu’à quatre joueurs. Le jeu invite les joueurs à vivre des batailles passionnantes qui combinent compétences, magie, Artes Mystiques aux effets spectaculaires et Attaques à l’unisson, des techniques coordonnées permettant de déclencher de puissantes attaques en rafale.