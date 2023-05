Tales of Symphonia Remastered - Le Patch 1.2 sera disponible cette semaine sur Nintendo Switch

Alors qu'on n'y croyait plus, est-ce que Tales of Symphonia Remastered va enfin avoir le droit à un portage digne de ce nom sur Nintendo Switch ? Alors que les joueurs ayant succombé à l'appel en février dernier se sont plaints du traitement réservé à la version Nintendo Switch du jeu par Bandai Namco (bugs visuels et ralentissements entre autres), le studio et la page Twitter de Tales of Series viennent de confirmer que la mise à jour 1.2 sera officiellement déployée le 18 mai 2023 . Voici le résumé des corrections apportées :

Détails de la mise à jour Correction d'un problème qui provoquait d'importants ralentissements de traitement lors des déplacements dans la zone de tempête de sable de "Triet".

Correction d'un problème qui bloquait le jeu à la fin de certains combats de boss.

Correction d'un événement qui provoquait l'extinction de l'écran et le rendait inutilisable lors de la navigation sur certaines cartes du monde et dans certaines villes.

Correction d'un problème où la musique de fond s'interrompait lors du passage à la carte du monde après un combat.

D'autres bugs mineurs ont été corrigés. Nous continuerons à annoncer le calendrier sur notre site officiel et sur Twitter. Nous apprécions grandement votre patience pendant que nous travaillons à la sortie de cette mise à jour. Merci pour votre soutien continu à Tales of Symphonia Remastered !

Thank you for playing #TalesofSymphonia Remastered for Nintendo Switch™.



Patch 1.2 will release on Thursday, May 18th. Detailed patch notes can be viewed here: https://t.co/XEhJbJ8K6J



[1/2] pic.twitter.com/einCwg1OG4 — Tales of Series (@TalesofSeries) May 16, 2023

Source : Bandainamcoent