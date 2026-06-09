Nintendo Direct : tous les jeux et toutes les annonces sur Nintendo Switch 2

Retrouvez sur cette page toutes les annonces du Nintendo Direct du 9 juin 2026 . Ces annonces seront complétées au fil de la journée avec des détails et des liens pour se rendre sur nos news dédiées. Enjoy.

Alors, votre body est-il ready ? Prêts ? C'est parti !

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Toutes les annonces du Nintendo Direct du 09.06.2026

Première annonce concernant... Rhythm Paradise GROOVE ! avec un mode solo et des super mini-jeux - Dispo le 2 juillet sur Switch. - Voir détails ICI

Rhythm Paradise Groove : suivez le tempo dans une collection de mini-jeux qui mettront votre sens du rythme à l'épreuve. Tentez d'appuyer sur les boutons au bon moment dans de nouveaux mini-jeux musicaux faciles à prendre en main, mais difficiles à maîtriser. Au programme : plus de 80 mini-jeux solo et plus de 30 en multijoueur coopératif et compétitif*3. Attrapez des légumes au vol, faites rebondir des fruits sur vos biceps, donnez des coups de masse et plus encore... tout en gardant le rythme ! Réunissez-vous à quatre autour d'une même console pour dévier des flèches, épiler des oignons, et plus encore. Un mode de jeu à débloquer, Beatspell, est aussi présent et demandera d'utiliser la magie du rythme pour lancer des sorts et affronter des monstres. Le jeu présente des musiques originales entraînantes, dont des pistes signées par le célèbre musicien japonais Tsunku♂. Rhythm Paradise Groovefera son arrivée le 2 juillet sur Nintendo Switch et sera également compatible avec la Nintendo Switch 2. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande.

Onimusha: Way of The Sword dispo le 25 septembre sur Switch 2 - Voir détails ICI

Onimusha: Way of the Sword : plongez dans une aventure palpitante au cœur d'un univers de dark fantasy où l'action à l'épée règne en maître, et explorez une ville de Kyoto envahie par des entités venues d'un autre monde. Incarnez le fervent samouraï Miyamoto Musashi, dont la légende a marqué l'histoire du Japon, et repoussez les monstrueux Genma venus des enfers. Immergez-vous encore plus dans les combats à l'épée à l'aide des commandes par mouvements des Joy-Con 2 dans Onimusha: Way of the Sword, qui fera son arrivée le 25 septembre sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

Dragon's Dogma 2:Dark Arisen arrive sur Switch 2, le 9 octobre - Voir détails ICI

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen : dans cette version étendue de RPG d'action solo fantastique Dragon'sDogma 2, embarquez pour une aventure dans le but de terrasser le dragon qui a absorbé votre cœur. En tant qu'Insurgé, affrontez des barbares hostiles, des ennemis légendaires et des monstres gigantesques qui demanderont de planifier votre stratégie et d'utiliser vos techniques à bon escient. Choisissez parmi différentes classes et armes au fil de votre périple aux cotés de vos pions, des compagnons autonomes qui se consacrent à vous aider dans votre mission. Cette version ajoute la région de Norgan, une contrée enneigée où il sera possible d'acquérir de puissantes reliques en explorant l'environnement et en affrontant de féroces monstruosités qui dépassent l'entendement humain. Dragon's Dogma2: Dark Arisen fera son arrivée le 9 octobre sur Nintendo Switch 2.

Stellar Blade annoncé sur Switch 2arrive sur Switch 2, cette année - Voir détails ICI

Stellar Blade : incarnez EVE, une combattante d'élite chargée de reprendre la Terre des griffes de mystérieuses créatures. Plongez dans des combats intenses et une trame riche en rebondissements tandis que vous dévoilez les mystères de la chute de la Terre dans un univers de science-fiction immersif. Alliant narration et gameplay cinématographiques, Stellar Bladepropose un système de progression poussé via des compétences, des équipements et des configurations de combat personnalisables, qui sont autant d'atouts dont vous aurez besoin pour triompher de combats de boss épiques. De plus, vous pouvez utiliser les commandes par mouvements des Joy-Con 2 pour prendre part aux activités afin de profiter de davantage d'immersion lors des moments hors combat. Stellar Blade fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2.

Orbitals en exclusivité sur Switch 2, le 3 septembre - Voir détails ICI

Orbitals : incarnez Maki et Omura dans cette aventure intergalactique en coop à deux se déroulant dans un univers inédit d'animé rétro. Dans ce titre à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2, unissez vos forces et partez à l'exploration au-delà de la tempête cosmique pour sauver votre foyer. Ce titre élaboré pour la coop asymétrique à deux personnes est jouable en local sur écran partagé, ou en local comme en ligne via GameShare*6, et récompense la coordination et la communication. Unissez vos forces pour sauver la station dans Orbitals, qui fera son arrivée le 3 septembre sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

RAYMAN LEGENDS RETOLD le 1er octobre sur Switch 2 - Voir détails ICI

Rayman Legends Retold : réinvention audacieuse du jeu de plateformes acclamé, Rayman Legends Retoldprésente de nouveaux contenus et des rebondissements scénaristiques sur Nintendo Switch 2. Cette nouvelle version ajoute de somptueux graphismes en 3D et une histoire revisitée menant à un mystérieux sixième royaume et un nouveau méchant. Avec des cinématiques doublées, une bande-son revisitée ainsi que de nouveaux éléments de gameplay, vous pouvez jouer en solo ou à quatre en coop*3 pour sauter, planer et frapper ensemble. Vous pouvez aussi découvrir une version revisitée du Kung Foot compatible avec GameShare*6 en local ou en ligne, et plus encore. Rayman Legends Retold fera son arrivée le 1er octobre sur Nintendo Switch 2.

Big Walk, l'aventure commence en marchant ! Le 4 août sur Switch 2 - Voir détails ICI

Big Walk : les créateurs d'Untitled Goose Game signent Big Walk, une aventure multijoueur en coopération qui fait la part belle à la communication et au travail d'équipe. Avec vos amis*2, partez explorer un vaste monde ouvert rempli de défis, d'énigmes et de découvertes. Il vous faudra coopérer pour repérer votre chemin, rester en contact en utilisant différents jouets et outils, et trouver de nouveaux moyens de communiquer lorsque vous vous retrouverez soudain réduit au silence. Explorez à votre propre rythme, retrouvez vos amis et perdez-vous dans un vaste monde. Big Walk fera son arrivée le 4 août sur Nintendo Switch 2.

ONE PIECE: Grand Gourmet, le 23 octobre sur Switch 1 et Switch 2 - Voir détails ICI

ONE PIECE: Grand Gourmet : embarquez pour une nouvelle aventure culinaire dans ONE PIECE: Grand Gourmet, un paisible jeu de gestion de restaurant prenant place dans le monde de la série ONE PIECE. Débutez sur un tout petit vaisseau et travaillez avec l'équipage au chapeau de paille pour concocter de nouveaux plats, récolter des ingrédients et devenir le restaurant le plus réputé des mers. Faites appel aux Fruits du Démon et au mode souris des Joy-Con 2 pour créer des plats qui feront chavirer héros comme pirates, et donner lieu à des événement et des interactions uniques et inédites. Avec plus de 400 personnages de la série ONE PIECE, chaque service s'annonce plein de surprises et de bons moments à savourer. ONE PIECE: Grand Gourmet fera son arrivée le 23 octobre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Pokémon Pokopia va recevoir une mise à jour gratuite et un DLC payant qui va permettre de poursuivre son aventure sous l'eau ! Les Fonds-Bulleux en août, de nouvelles fonctionnalités fin 2026 et une nouvelle ville en 2027 - Voir détails ICI

Mise à jour gratuite de Pokémon Pokopia et passd'extension payant : l'aventure Pokémon Pokopia se poursuit sous l'eau avec une mise à jour gratuite à venir en août : explorez les fonds marins avec la nouvelle capacité Plongée pour planter de l'herbe, ériger des structures, et bâtir de nouvelles villes sous-marines aux côtés des Pokémon. Le pass d'extension payant de Pokémon Pokopia*1 est également en approche et apportera trois vagues de contenus additionnels. La partie 1 du pass d'extension payant de Pokémon Pokopia, Fonds-Bulleux, fera son arrivée en août et invitera les joueurs et joueuses à plonger dans une nouvelle ville sous-marine où se trouvent de nouveaux meubles, des tenues inédites, et de nouveaux Pokémon à rencontrer. Le pass d'extension payant de Pokémon Pokopia sera disponible à l'achat dans la journée sur le Nintendo eShop.

Fire Emblem: Fortune's Weave le 17 septembre sur Switch 2. Une édition collector annoncé - Voir détails ICI

Fire Emblem: Fortune's Weave : les Jeux Héroïques sont sur le point de débuter. Un tout nouveau titre de la série Fire Emblem fait son arrivée sur Nintendo Switch 2. Découvrez les récits entremêlés de quatre protagonistes : Cai, un jeune garçon déterminé à libérer son père emprisonné ; Dietrich, un épéiste à la recherche d'adversaires toujours plus puissants ; Theodora, une reine qui se bat pour réaliser le rêve de longue date de son peuple ; et Leda, une musicienne en quête de vengeance. Entre chaque combat que vous devrez mener au fil des Jeux, vous pourrez explorer la ville de Dagsion, améliorer vos talents au centre d'entraînement, renforcer vos liens avec différents personnages jusqu'à en faire vos alliés, et voyager par-delà Dagsion pour acquérir davantage d'expérience. Préparez-vous à combattre dans Fire Emblem: Fortune's Weave et l'édition spéciale Fire Emblem: Fortune's Weave(collection dagdanienne) qui inclut un boîtier métallique, des cartes illustrées, une carte de Dadga et un recueil d'illustrations. Ces deux éditions feront leur arrivée le 17 septembre sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

Ninjala 2 arrive sur Switch 2 au printemps 2027 - Voir détails ICI

Ninjala 2: The Uncharted Planet : l'action saveur Ninja-gum de Ninjala fait son retour avec le tout premier monde ouvert de la série. Ninjala 2: The Uncharted Planet est le premier chapitre d'une saga en deux parties, où le protagoniste se retrouve transporté dans un mystérieux monde après avoir brisé un sceau interdit. L'aventure le mènera à travers de vastes paysages dans sa quête de trouver le moyen de retourner sur Terre. Maîtrisez toutes sortes d'actions à base de Ninja-gumtels que le Boost-gum, la Montgolfière-gum, et le tout nouveau Crochet-gum pour explorer la planète à toute vitesse, et remportez d'exaltantes IPPON Victoires face à vos ennemis en utilisant des armes allant du katana au marteau, en passant par les fusées. Il sera possible d'unir ses forces à quatre en coop locale*3 ou en ligne*2pour affronter de gigantesques et terrifiants ennemis. Ninjala 2: The Uncharted Planet fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 au printemps 2027.

Surprise : DK Challenge annoncé ! Il s'agit d'une série de défi temporaires sur le Nintendo Switch Online reprenant les jeux Donkey - Voir détails ICI

DK Challenge : Nintendo Switch Online*2 sur Nintendo Switch 2 s'apprête à accueillir le DK Challenge. Préparez-vous pour un événement temporaire unique qui mettra la série Donkey Kong à l'honneur du 10 juin au 1er septembre. Relevez des défis à travers plusieurs jeux NES, Super NES et Game Boy avec Donkey Kong et disponibles via Nintendo Classics pour remporter des cartes virtuelles à collectionner. Et si vous disposez d'un exemplaire de Donkey Kong Bananza, encore plus de défis vous attendent.

Collaboration temporaire Super Mario X Donkey Kong Bananza : Île DK et Course aux émeraudes en quatre vagues. Première vague dispo - Voir détails ICI

Événement temporaire dans Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes : le DLC payant*1 Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes s'apprête à accueillir une collaboration temporaire avec Super Mario Bros. Cet événement se tiendra en quatre vagues, dont la première débutera dans la journée. Les joueurs et joueuses ayant terminé le jeu principal et acheté le DLC pourront découvrir de nouveaux looks pour DK et Pauline inspirés de Mario et Luigi. des blocs ?, des super champis et plus encore en participant à l'événement.

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton (non mais y a pas un titre plus compliqué ?) : un"Vampire Survivors" Royale - Voir détails ICI

JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON : les développeurs de Vampire Survivors signent un survivorsroyale plein d'action prenant place dans le monde de l'anime à succès. Affrontez des vagues de fléaux et tentez de prendre le dessus sur vos rivaux dans une compétition qui peut réunir jusqu'à 8 joueurs en ligne*2. Choisissez parmi plus de 20 personnages jouables tirés de l'univers Jujutsu Kaisen et utilisez des commandes simples pour vous déplacer pendant que vous attaquez automatiquement, dans un gameplay où le succès repose sur le positionnement et le timing. Accumulez des points en éliminant les ennemis, débloquez de nouvelles règles de jeu tous les 100 points, et visez la première place d'un classement qui évolue en temps réel. La partie se conclut par un duel entre les deux joueurs les mieux classés. JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2.

Lords of Fallen II arrive sur Switch 2 cet automne

Lords of the Fallen II : dans cet action-RPG darkfantasy, explorez un vaste royaume dévasté par la guerre, où le monde des morts se mêle à celui des vivants. En tant que porteur de la lampe de l'Umbral, vous avez la capacité de traverser la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Chacun possède ses propres passages, trésors et bien sûr, créatures cauchemardesques. Des citadelles éclairées par la lune aux temples ravagés par le temps, vous devrez progresser avec prudence, car chaque pas pourrait bien se révéler le dernier. Par l'acier ou la magie, le combat rapproché ou à distance, expérimentez divers ensembles de compétences afin de triompher de chaque affrontement et terminer par une exécution sanglante. Lords of the Fallen II fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch 2.

Lies of P - Complete Edition annoncé. Version eShop, le 6 août et version physique, le 2 octobre - Voir détails ICI

Lies of P: Complete Edition : découvrez le périple intégral dans ce soulslike optimisé pour la Nintendo Switch 2. Vous êtes une marionnette créée par Geppetto qui se retrouve prise dans un tissu de mensonges, entourée de monstres inimaginables et de personnages louches. Dans un monde où la tromperie est reine, vos décisions déterminent votre humanité et vos choix passés ont des répercussions sur le présent. Que vous réconfortiez une âme en détresse ou que vous vous lanciez dans une quête de vengeance aux côtés du Rôdeur légendaire, chacune de vos actions façonne l'histoire et mène à des dénouements uniques qui définiront l'avenir de la franchise. La collection inclut également l'expansion préquelle Lies of P: Overture en plus du jeu de base. Lies of P: Complete Edition fera son arrivée le 6 août sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui.

Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition arrive sur Switch 2, le 23 juin - Voir détails ICI

Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition : le dernier opus de la série à l'action démesurée arrive sur Nintendo Switch 2 avec un arsenal de contenus additionnels. Plongez tête la première dans l'action au rythme effréné qui fait tout le sel du jeu et rencontrez de fantastiques personnages originaux, dont le grand rival de Dante, Vergil, qui rejoint le casting de personnages jouables. Profitez de l'alliance entre vitesse fulgurante et graphismes somptueux à 60 images par seconde, aussi bien en mode TV qu'en mode portable. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition fera son arrivée le 23 juin sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui.

Super ! Muramasa revient dans une version Revenant Blades, début 2027 - Voir détails ICI

Muramasa: Revenant Blades : la glorieuse série d'action-RPG en 2D fait son retour avec des combats à l'épée rapides dans un monde japonais mystique. Faites votre choix parmi six protagonistes, puis frayez-vous un chemin à coups d'épée à travers de magnifiques paysages imprégnés de traditions japonaises. Le titre propose de tout nouveaux doublages en anglais, de nouveaux modes de jeu, des visuels en 4K*4époustouflants, une localisation remaniée et couvrant davantage de langues, et plus encore. Muramasa: Revenant Blades fera son arrivée début 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Les trois Xenoblade Chronicles vont avoir droit à leur version Switch 2 - Voir détails ICI Xenoblade Chronicles: Definitive Edition dispo sur l'eShop dans la journée, le 30 juillet en magasin - Voir détails ICI Xenoblade Chronicles 2 dispo sur l'eShop le 30 juillet et le 1er octobre, en magasin - Voir détails ICI Xenoblade Chronicles 3 dispo sur l'eShop et en magasin, le 3 décembre

vont avoir droit à leur version Switch 2 - Voir

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition : suivez le récit de l'emblématique premier jeu de la saga Xenoblade Chronicles à 60 images par seconde, en 4K*4 sur les écrans compatibles et en Full HD en mode portable. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition propose également de nouveaux contenus tels qu'un véhicule qui permet de traverser à haute vitesse les vastes paysages du jeu, de nouveaux modes de course qui permettent d'obtenir des récompenses en jeu, de nouveaux équipements, ainsi que des tête-à-tête désormais entièrement doublés. Une mise à niveau*5 de la version Nintendo Switch de Xenoblade Chronicles: DefinitiveEdition est également disponible. Des versions Nintendo Switch 2 Edition de Xenoblade Chronicles 2 et Xenoblade Chronicles 3 feront également leur arrivée cette année. La version numérique de XenobladeChronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition sera disponible dans la journée, tandis que celle de Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition fera son arrivée le 30 juillet, et celle de Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Editionle 3 décembre. Ces deux dernières sont d'ores et déjà disponibles en précommande. Quant aux versions physiques, celle de Xenoblade Chronicles: DefinitiveEdition – Nintendo Switch 2 Edition sera disponible le 30 juillet, celle de Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition le 1er octobre, et celle de XenobladeChronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition le 3 décembre.

Premières images du prochain Xenoblade : Xenoblade Genesis - Voir détails ICI

Xenoblade Genesis : la série Xenoblade s'apprête à connaître un nouveau commencement en 2027 sur Nintendo Switch 2. Plus de détails seront révélés prochainement.

Nintendo Switch Sports Resorts annoncé. Sortie le 22 octobre - Voir détails ICI

Nintendo Switch Sports Resort : retournez sur l'île Wuhu avec Nintendo Switch Sports Resort, un nouvel opus de la série à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Créez un Mii ou un Sportsmate, puis mettez-vous en mouvement en utilisant les Joy-Con 2 comme une raquette, un arc ou encore un guidon à travers 12 sports qui se jouent via des commandes par mouvements intuitives. Jouez avec ou contre vos proches3 ou en solo à travers des disciplines connues et inédites telles que la boxe, le tennis de table, le tir à l'arc, le tennis, le volley-ball, le bowling, le basketball, le golf, ainsi que la bataille de pouces, et des activités de loisir tels que le skateboard (qui fait appel au mode souris des Joy-Con 2), la motomarine et l'hydravion. Il est aussi possible de s'échauffer en faisant de la corde à sauter. Nintendo Switch Sports Resort fera son arrivée le 22 octobre sur Nintendo Switch 2 et sera disponible en précommande dans la journée sur le Nintendo eShop.

RuneScape: Dragonwilds, le 15 septembre sur Switch 2

RuneScape: Dragonwilds : dans ce jeu de survie et d'artisanat en monde ouvert, plongez dans les mystères du continent d'Ashenfall parmi les ruines de civilisations oubliées. Fabriquez de l'équipement, combattez pour survivre et développez vos compétences pour apprendre de puissantes capacités afin de réinventer l'art de survivre. À mesure que vous gagnerez en puissance, vous pourrez vous aventurer toujours plus loin dans de nouvelles régions afin d'explorer un monde varié et de façonner Ashenfall pour vous construire un refuge, cultiver votre ferme et personnaliser votre foyer. Réunissez-vous à plusieurs via GameChat*8 et aventurez-vous à quatre pour forger ensemble votre légende. Maîtrisez l'art de la survie et percez des secrets immémoriaux pour affronter Kuldra, la féroce Reine des dragons. RuneScape: Dragonwilds fera son arrivée le 15 septembre sur Nintendo Switch 2.

Hello Kitty: Party Land, le 29 octobre sur Switch 2 et Switch 1

Hello Kitty Party Land : faites équipe avec de célèbres personnages Sanrio dans ce jeu d'ambiance centré sur le jeu compétitif et accessible. Conçu pour le jeu en solo ou à plusieurs en local*3 ou en ligne*2, ce titre présente un charmant mélange de mini-jeux, de personnalisation, et de jeu de plateau. Hello Kitty Party Land réunit plus de 140 personnages Sanrio, et il sera possible de former des duos avec 16 d'entre eux pour prendre part à toutes sortes d'activités. Il sera possible de s'affronter à travers plus de 40 mini-jeux inspirés de personnages, de personnaliser son avatar, et plus encore. Hello Kitty Party Land fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch le 29 octobre.

C'est la minute STAR FOX... Qui s'offre une démo gratuite disponible dès à présent.- Voir détails ICI et des infos sur le studio de développement, LA

Star Fox : une interprétation cinématographique du jeu Nintendo 64 Lylat Wars qui propose des personnages redesignés, des décors retravaillés dans chaque mission, ainsi que des scènes cinématiques détaillées, un doublage intégral en français et une bande-son orchestrale. Le jeu est également compatible avec le mode souris des Joy-Con 2 pour proposer un mode de visée optionnel à la souris, et présente une toute nouvelle fonctionnalité GameChat*8 qui permet d'apparaître à l'écran sous la forme d'un personnage de l'univers Star Fox. Retrouvez toute l'action classique ainsi que de nouveaux modes, dont un mode multijoueur en ligne*2, tandis que vous embarquez pour une dangereuse mission dans le but de sauver le système de Lylat. Star Fox fera son arrivée le 25 juin sur Nintendo Switch 2, et une démo gratuite du jeu sera disponible dans la journée sur le Nintendo eShop.

FINAL FANTASY RESONANCE, le premier FF en HD-2D. Sortie le 22 octobre - Voir détails ICI

FINAL FANTASY RESONANCE : cette nouvelle aventure FINAL FANTASY est le tout premier jeu en HD-2D de la série et présente les combats au tour par tour qui ont contribué à sa renommée. Le jeu présente un système de combat stratégique, un scénario et des cinématiques dramatiques, des personnages doublés, ainsi que la possibilité d'arpenter le monde à dos de chocobo ou à bord d'un aéronef. FINAL FANTASY RESONANCE rend aussi hommage aux opus de la série FINAL FANTASYprincipale avec des « Visions » à recruter, prenant la forme de personnages classiques tels que Cloud, Terra ou encore Clive, qui combattront à vos côtés avec leurs aptitudes et capacités uniques. FINAL FANTASY RESONANCE fera son arrivée le 22 octobre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Pikuniku 2 - Pikuniku revient en 3D en 2027

Pikuniku 2 : une toute nouvelle aventure en 3D pleine d'exploration et d'énigmes se prépare dans Pikuniku 2. Promenez-vous, réfléchissez et bavardez au sein de ce monde étrange et merveilleux où tout n'est pas aussi joyeux qu'il n'y paraît. Au fil du chemin, vous rencontrerez de nombreux habitants excentriques, chacun avec son histoire. Ils vous conteront, entre autres, la légende d'un fruit géant, l'histoire de grenouilles robotisées maléfiques, et même celle d'une patate toute-puissante. Pikuniku 2 fera son arrivée en 2027 sur Nintendo Switch 2.

DRAGON QUEST MONSTERS: Le royaume de Boisflétri le 3 décembre sur Switch 2 - Voir détails ICI

DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri : dans ce nouvel opus de la série DRAGON QUEST MONSTERS, découvrez, apprivoisez et entraînez tout un monde de créatures inoubliables. Des emblématiques gluants aux créatures entièrement inédites, chaque monstre a le potentiel de devenir un allié. Utilisez le système de synthèse propre à la série pour combiner des monstres afin de créer de tout nouveaux compagnons, permettant ainsi de profiter d'un haut niveau de personnalisation et d'une grande profondeur stratégique au combat. Avec des centaines de monstres à découvrir, le plaisir de rencontrer votre prochain monstre préféré commence ici. DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri fera son arrivée le 3 décembre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

The DuskBloods annonce un test réseau fermé, cet été - Voir détails ICI

The Duskbloods : dans ce nouveau jeu d'action multijoueur, vous incarnez un Hémalige luttant contre ou aux côtés de sept autres joueurs*2 à l'aide d'armes et de capacités uniques. Puisez dans le sang pour développer des pouvoirs qui transformeront votre personnage et votre style de combat dans votre combat pour acquérir le sang primordial. The Duskbloods fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 cette année. Le Nintendo Direct a également révélé qu'un test réseau fermé du jeu sera organisé cet été.

Nouvelles infos sur Splatoon Raiders et un Nintendo Direct en approche... - Voir détails ICI

Splatoon Raiders : dans cette nouvelle aventure Splatoon centrée sur le solo, partez à la chasse aux trésors sur le mystérieux archipel Spirhalite en compagnie des Tridenfer, un trio de musiciens férus d'aventures. Personnalisez votre apparence et utilisez toutes sortes d'armes et de gadgets améliorables pour développer votre style de jeu. Affrontez les Salmonoïdesaux côtés d'un membre des Tridenfer qui vous accompagnera aux commandes d'un robot d'exploration, et gagnez en puissance au fil des expéditions. À partir du 23 juin, vous pourrez retrouver chaque jour des bandes dessinées officielles sur l'application mobile Nintendo Today!*7 pour découvrir les événements qui ont mené à Splatoon Raiders. De plus, Splatoon 3 s'apprête à accueillir un festival dont le thème sera lié à SplatoonRaiders et qui se tiendra du 11 juillet à 02h00 au 13 juillet à 02h00. De nouveaux Joy-Con 2 aux couleurs des Tridenfer seront également disponibles à la sortie du jeu. Splatoon Raiders, un titre taillé aussi bien pour les fans de la série que celles et ceux qui la découvrent, fera son arrivée le 23 juillet sur Nintendo Switch 2. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande, et un Splatoon Raiders Direct sera diffusé le 30 juin.

Deltarune est de retour ! Le chapitre 5 dispo via une mise à jour gratuite, le 24 juin

DELTARUNE Chapter 5 : l'aventure touchante et humoristique du créateur d'UNDERTALE, DELTARUNE Chapter 5, vous invite à plonger dans un nouveau chapitre de l'histoire parallèle d'UNDERTALE. Affrontez ou épargnez vos adversaires dans des combats riches en action et explorez un monde mystérieux aux côtés de nombreux personnages attachants, inédits ou bien connus. De nouvelles aventures fleurissent, alors plongez dans les ténèbres : DELTARUNE vous attend. DELTARUNE Chapter 5 fera son arrivée le 24 juin sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch via une mise à jour gratuite de DELTARUNE.

Metaphor: ReFantazio débarque le 12 novembre sur Switch 2 - Voir détails ICI

Metaphor: ReFantazio : participez au Tournoi du trône pour écrire l'avenir dans la prochaine évolution du RPG fantastique. Contrôlez votre destin, affrontez vos peurs et réveillez les pouvoirs magiques de l'« Archétype » quisommeillent en vous. Faites équipe avec des personnages fascinants et embarquez pour un voyage immersif qui vous promet des heures d'exploration captivante, un tour par tour dynamique doublé de combat en temps réel, et des explorations enivrantes. Metaphor: ReFantazio fera son arrivée le 12 novembre sur Nintendo Switch 2.

Minecraft a droit à sa Switch 2 Edition - En 2026

Minecraft : survivez à la nuit ou créez des chefs-d'œuvre dans ce jeu de bac à sable d'aventure ultime. Construisez tout ce que vous pouvez imaginer, découvrez des mystères étranges et affrontez des ennemis dans un monde infini où chaque partie est différente. La version Nintendo Switch 2 inclut le rafraîchissement visuel Vibrant Visuals qui améliore l'aspect graphique du jeu, ainsi que le Super Mario Mash-Up Pack où il sera possible d'explorer un monde spécial aux couleurs de Super Mario. Le pack inclut également 15 pistes musicales et 40 skins inspirés de l'emblématique série Super Mario. Il sera également possible de transférer les données de sauvegarde de la version Nintendo Switch vers cette nouvelle version Nintendo Switch 2. Jouez avec vos proches en multijoueur multiplateforme ou local*3, ou bien encore avec d'autres joueurs et joueuses en ligne*2 lorsque Minecraft fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2.

Plusieurs jeux: Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le guide des souvenirs , début 2027 -"Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs, ce RPG sur le thème de l'alchimie propose une expérience en monde ouvert permettant aux joueurs de circuler librement entre les mondes tout en perçant des mystères. Le jeu fera son arrivée début 2027 sur Nintendo Switch 2." - Voir détails ICI Warhammer 40,000: Space Marine 2 , cet hiver - "Warhammer 40,000: Space Marine 2, où vous incarnez un Space Marine, véritable incarnation de puissance surhumaine et repoussez les horreurs qui menacent l'Impérium dans des affrontements épiques sur de lointaines planètes. Le jeu fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch 2" Observer: System Redux , le 18 juin -"Observer: System Redux, dans lequel vous incarnez un Observer, un outil d'oppression des corporations dans un futur dystopique se déroulant en 2084. Le jeu fera son arrivée le 18 juin sur Nintendo Switch 2 et est d'ores et déjà disponible en précommande" DayZ Cool Edition, en 2026 -"DayZ Cool Edition, un jeu de survie bac à sable multijoueur en monde ouvert et prenant place dans un monde postapocalyptique, qui offre une liberté d'exploration complète, et où les rencontres inattendues entre joueurs donnent lieu à des expériences uniques. Le jeu fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2" Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 , le 27 août - "METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2, où vous mènerez vos missions en vous infiltrant et en évitant les ennemis dans Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker, qui fera son arrivée le 27 août sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Le titre est d'ores et déjà disponible en précommande." Rise of The Tomb Raider: 20 Year Celebration , dispo aujourd'hui -"Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, où vous embarquez dans le voyage le plus périlleux de Lara afin de percer les mystères du passé. Cette édition comprend le jeu de base, l'ensemble du contenu du Passsaisonnier, ainsi qu'un mode coop en ligne*2, des skins classiques pour Lara, et plus encore. Le jeu fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 dans la journée" - Voir détails ICI Tales of Eternia Remastered , le 16 octobre - "Tales of Eternia Remastered, où vous guidez un groupe de héros à travers villes, contrées et donjons dans une course pour empêcher un désastre menaçant deux mondes liés. Le jeu fera son arrivée le 16 octobre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch."- Voir détails ICI SnowRunner , dispo aujourd'hui - "SnowRunner, qui vous met au défi d'accomplir des missions dans des environnements extrêmes au volant de véhicules off-roads, et qui fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch 2. " Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, le 16 juillet "Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition, où vous pouvez faire de l'exercice avec des entraînements personnalisés, des fonctionnalités CameraPlay*8, ainsi que du multijoueur à quatre en local*3. Le jeu fera son arrivée le 16 juillet sur Nintendo Switch 2." Everbloom, printemps 2027 -"Everbloom, un adorable et paisible jeu de gestion de ferme en solo en à plusieurs prenant place dans un monde fantastique, et où votre curiosité sera votre meilleur atout. Découvrez un monde coloré où vous pouvez cultiver du pop-corn, nourrir les vaches avec des bonbons pour qu'elles produisent du lait chocolaté, et plus encore. Le jeu fera son arrivée au printemps 2027 sur Nintendo Switch 2" Final Fantasy XIV Online , accès anticipé cet été - "FINAL FANTASY XIV Online, cet épique MMORPG en constante évolution et par abonnement*9 prépare le terrain pour que vous deveniez le Guerrier de la Lumière sur Nintendo Switch 2 avec un accès anticipé qui débute en août."Voir détails ICI

KINGDOM HEARTS Collection [I-III] arrive le 8 octobre. Une démo du 3 est disponible - Voir détails ICI

KINGDOM HEARTS Collection [I~III] : les fans de longue date comme les néophytes pourront se plonger dans le début de l'aventure KINGDOM HEARTS avec cette nouvelle collection. Rejoignez Sora, Donald et Dingo dans leur périple à travers des mondes Disney et Pixar afin de vaincre les Ténèbres grâce au pouvoir de la Keyblade, découvrez les histoires d'un casting de personnages féériques et forgez des liens avec eux. Cette collection réunit KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue ainsi que KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC). KINGDOM HEARTS Collection [I~III] fera son arrivée le 8 octobre sur Nintendo Switch 2. KINGDOM HEARTS Collection [I~III] sera disponible en précommande dès aujourd'hui et une démo de KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) fera son arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop.

KINGDOM HEARTS IV se dévoile sur Switch 2 et sortira en même temps que sur les autres plateformes - Voir détails ICI

KINGDOM HEARTS IV : les fans ont pu découvrir un aperçu de quelques-uns des personnages que le protagoniste Sora rencontrera dans la mystérieuse métropole de Quadratum dans KINGDOM HEARTS IV, le prochain opus de la série de jeux de rôle et d'action développée et éditée par Square Enix. Sora va une nouvelle fois voyager à travers les mondes, où il rencontrera de nouveaux personnages sur son chemin, et où de nouveaux pouvoirs s'éveilleront dans ce prochain chapitre. KINGDOM HEARTS IV sera disponible au lancement sur Nintendo Switch 2.

Dernière annonce : premier teaser du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ! Sortie en 2026 ! - Voir détails ICI

The Legend of Zelda: Ocarina of Time : le classique Nintendo 64 fait son retour pour une nouvelle génération en 2026, et renaît en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Et c'est tout pour le Direct, place au Treehouse.

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Quelques annonces à ne pas rater :