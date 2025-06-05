Spyro : A Realm Beyond : un nouveau jeu Spyro annoncé sur Nintendo SWITCH 2 - Premier trailer

Après le Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails), le Xbox Game Showcase nous régale avec des jeux annoncés sur Xbox, forcément, mais aussi sur d'autres consoles.

Ainsi, les rumeurs avaient visé juste : un nouveau jeu Spyro arrive et la bonne nouvelle, c'est qu'il est prévu aussi sur Nintendo SWITCH 2.

En attendant d'autres détails détails retrouvez le premier trailer de Spyro : A Realm Beyond attendu au printemps 2027.

Un héros légendaire prend son envol ! Découvrez la bande-annonce de Spyro : A Realm Beyond, le prochain jeu de Toys for Bob et Activision. Elle nous offre un aperçu du gameplay, du retour du héros emblématique et du monde coloré de la nouvelle aventure de Spyro. Spyro : A Realm Beyond sera disponible sur Xbox Series X/S, Xbox sur PC, Xbox Cloud, Steam, PlayStation 5 (PS5) et Nintendo Switch 2 au printemps 2027

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE : Toutes les annonces du SUMMER GAME FEST 2026

,

Quelques annonces du SUMMER GAME FEST 2026 :