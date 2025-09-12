Summer Game Fest 2026 : tous les jeux et toutes les annonces à retenir

Bon, on ne sait toujours pas si on l'aura notre Nintendo Direct, mais une chose est sûre, ce soir, c'est le Summer Game Fest (à voir et revoir ICI) l'un des multiples shows de Geoff Keighley qui a fait main basse sur els grands évenements liés au jeu (le prochain ce sera en août avec l'Opening Night Live de la gamescom). Au programme de la soirées des avant-premières, des annonces et des présentations de jeu. On parle notamment d'un remake d'un certain Code Veronica... Alors que la Nintendo SWITCH 2 fête sa première année aujourd'hui et que la console peut désormais jouer dans "la cour des grandes", on espère qu'elle ne sera pas oubliée...

Retrouvez ci-dessous la majorité des annonces du Summer Game Fest 2026 au fur et à mesure de la soirée.

Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Toutes les annonces à retenir du Summer Game Fest 2026

Resident Evil Code Veronica revient en 2027 ! Et sur Nintendo SWITCH 2 ! Pour l'occasion le jeu s'appelle Resident Evil VERONICA - Voir détails ICI

! Pour l'occasion le jeu s'appelle Resident Evil VERONICA - Voir Cuphead est de retour dans Mighty Cuphead Adventures sur PC et consoles

sur PC et consoles Alien Isolation 2 sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo SWITCH 2 - Voir détails ICI

sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo SWITCH 2 - Voir Project Robot d'Epic Games par Fumito Ueda (Ico, Shadow of Colossus...) se dévoile et devient Gen Atlas sur PS5 et Xbox Series.

d'Epic Games par Fumito Ueda (Ico, Shadow of Colossus...) se dévoile et devient sur PS5 et Xbox Series. Blood Message se dévoile

se dévoile Stranger Than Heaven sortira le 15 janvier 2027 avec un casting... étonnant.

sortira le avec un casting... étonnant. HAEX en 2027

en 2027 Assassin's Creed Black Flag RESYNCED , le 9 juillet 2026

, le Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin se dévoile

se dévoile Quelques nouveautés dans FORTNITE ...

... GUNDAM Rogue Orbit en 2027

en 2027 An Egg Extremly Hard Game le 24 juillet sur Steam

le 24 juillet sur Steam Cross Fire se dévoile sur PC,, PS5 et Xbox Series

se dévoile sur PC,, PS5 et Xbox Series Control Resonant le 24 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series

le 24 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series Guild Wars 3 - Fin 2027 sur PC et PS5

- Fin 2027 sur PC et PS5 Star Wars Galactic Racer le 6 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series

le 6 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series END OF ABYSS, le 1er octobre sur PC, PS5 et Xbox Series

le 1er octobre sur PC, PS5 et Xbox Series LAST HARBOR sur Steam

sur Steam Virtua Fighter Crossroads se dévoile - Prévu en 2027

se dévoile - Prévu en 2027 Grounded 2 annoncé sur PS5 et Xbox series - Le 11 août

annoncé sur PS5 et Xbox series - Le 11 août - Présentation de 1666 Amsterdam

SAW Genesis - un titre multi 1 contre 3.

un titre multi 1 contre 3. Lords of Fallen II sur PC, PS5 et Xbox Series

sur PC, PS5 et Xbox Series STAR WARS ZERO COMPANY annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series The Blood of DawnWalker le 3 septembre 2026

le Among Us Story on Guard se dévoile avec en prime une série animée sur Paramount +

se dévoile avec en prime une série animée sur Paramount + Un coup d'oeil sur le DLC de 007 First Light

Collaboration Wuthering Waves avec Cyberpunk Edgerunners

avec Monster Hunter Wilds Ascendance - une massive extension en 2027

une massive extension en 2027 Swords of Legends sur PC, PS5 et Xbox Series

sur PC, PS5 et Xbox Series Hot Wheels: Infinite Rush le 24 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo SWITCH 2 - Voir détails ICI

le sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo SWITCH 2 - Voir Les DLC à venir sur SONIC CROSSWORLDS : Tortues Ninja, Avatar mais aussi Godzilla, Evangelion... Et...

: Tortues Ninja, Avatar mais aussi Godzilla, Evangelion... Et... SEGA annonce SONIC PICO PARK , un petit jeu indépendant pour les 35 ans de SONIC

, un petit jeu indépendant pour les 35 ans de SONIC Attack on Titan 3 le 1er juillet sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo SWITCH 2 - Voir détails ICI

le sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo SWITCH 2 - Voir CLUTCH - Sortie printemps 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series

- Sortie sur PC, PS5 et Xbox Series Sea Remnants se dévoile

se dévoile PALWORLD 1.0 le 10 juillet

le 10 juillet The Wolf Among Us 2 sortira en 2027 et en attendant, The Wolf Among Us Remastered sortira cet été

sortira en 2027 et en attendant, sortira cet été Trailer de Stellar Blade: Blood Rain

Street Fighter 6 - Année 4 avec 4 nouveaux combattants : Yasmine, Arjun, Bosh et... Tifa - Voir détails ICI

- Année 4 avec 4 nouveaux combattants : Yasmine, Arjun, Bosh et... Tifa - Voir Et c'est l'heure de la dernière annonce... FINAL FANTASY VII: Revelation - Il sortira simultanément au printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo SWITCH 2 - Voir détails ICI

Et c'est tout pour aujourd'hui- ou presque puisque la nuit continue avec Day of the Devs (et on vous en fera un petit debrief car il y a pas mal de jeux qui ont l'air très sympatique comme Tenebris Somnia qui mélange le pixel art avec un film d'horreur en live-action...) !

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaires.

Souvenez-vous :

Et toujours :