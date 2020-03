Le Nintendo Direct aura-t-il lieu d'ici une semaine ?

Depuis le début de l'année, les joueurs en sont persuadés : Nintendo va détailler le programme des sorties à venir sur Nintendo Switch. Seulement si plusieurs vidéos événements ont bien été programmées depuis, elles ont toutes été dédiées à des jeux en particulier (Smash Bros, Animal Crossing ou encore Pokémon...) et par contre le il n'y a pas eu de Nintendo Direct standard... C'est d 'ailleurs la première fois ou il faut patienter aussi longtemps pour découvrir un nouveau Nintendo Direct, le dernier datant du 4 septembre 2019 ! Et encore l'attente n'est pas finie... Cependant un nouveau signe pourrait indiquer l'arrivée d'un Direct d 'ici quelques jours. En effet, la liste de lecture du compte Youtube japonais des Nintendo Direct a été mise à jour laissant penser qu'une nouvelle vidéo aurait été ajoutée (en privée) en avance... La dernière fois que c'était arrivé, sept jours après , un Nintendo Direct spécial Animal Crossing était publié. La liste ayant été mise à jour le 4 mar s, on pourrait être fixé d'ici le 11 mars . Allez, cette fois-ci on y croit : ça devrait être la bonne. Allez, cette fois-ci on y croit : ça devrait être la bonne. Allez, cette fois-ci on y croit : ça devrait être la bonne (méthode Coué.)