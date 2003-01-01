The Wolf Among Us Remastered et The Wolf Among Us 2 annoncés sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch

Bigby Wolf va enfin poser ses valises chez Nintendo. Telltale a annoncé l’arrivée de The Wolf Among Us Remastered et de The Wolf Among Us 2 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, avec deux fenêtres de sortie bien distinctes : la version remasterisée du premier épisode est attendue pour la fin d’année , tandis que la suite est désormais prévue pour 2027 .

Pour rappel, The Wolf Among Us est sorti à l’origine en 2013 et reste l’un des grands titres de la période Telltale. Adapté de l’univers des comics Fables, le jeu met en scène Bigby Wolf, le Grand Méchant Loup devenu shérif de Fableville, une communauté cachée au cœur de New York où les personnages de contes tentent de vivre discrètement parmi les humains.

Sa suite, The Wolf Among Us 2, avait été annoncée en 2019 avant de disparaître longuement des radars, au point de faire naître pas mal de doutes autour de son développement. Telltale confirme donc aujourd’hui que le projet est toujours bien vivant, même s’il faudra encore patienter jusqu’en 2027 pour retrouver Bigby et l’univers de Fableville.

De son côté, The Wolf Among Us Remastered permettra aux joueurs Nintendo de découvrir officiellement le premier épisode pour la première fois sur une console de la marque. Une bonne porte d’entrée pour celles et ceux qui aiment les jeux narratifs sombres, les polars poisseux et les contes de fées qui ont mal tourné.