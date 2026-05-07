Star Fox Direct - Fox McCloud et son équipe de retour le 25 juin sur Nintendo Switch 2

Jusqu'à présent nous avions l'habitude des Nintendo Direct en journée ou en soirée, mais cette nuit, nous venons d'assister au premier Nintendo Direct diffusé à minuit pile. Les bruits de couloir s'intensifiaient depuis la sortie de Super Mario Galaxy, le Film et c'est désormais officiel : Fox McCloud fera bien son retour sur Nintendo Switch 2, et plus vite que l'on ne le croit !

Le Star Fox Direct publié à minuit nous dévoile ainsi qu'un remake de Star Fox 64 (aussi connu sous le nom de Lylat Wars) est bien en préparation sur la console hybride de Nintendo, et que sa sortie est programmée pour le 25 juin 2026 . Nous vous laissons apprécier ci-dessous la vidéo de présentation d'une quinzaine de minutes, et nous vous donnons rendez-vous demain pour plus d'informations officielles.