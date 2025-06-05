Nintendo Switch 2

Star Fox : prix, poids et détails du nouveau jeu Nintendo Switch 2

Par rifraff - Il y a 48 minutes

Décidément, la nouvelle communication de Nintendo est étonnante. Ainsi, cette nuit, Nintendo a confirmé les rumeurs en diffusant par surprise un Nintendo Direct spécial (à voir et revoir ICI) officialisant la sortie d'un nouveau jeu STAR FOX dès le mois prochain sur Nintendo SWITCH 2. Pour mémoire, il s'agit d'un remake de l'épisode sorti initialement en 1997 sur N64 (et qui a déjà fait l'objet d'un remake sur 3DS en 2011).

Grâce à la fiche eShop du titre, on découvre que STAR FOX coûtera 49,99€ en version dématérialisée et pèsera près de 14,8 Go.

Alors, allez-vous craquer ? Et si la rumeur de ce nouveau star Fox s'est avérée vraie, celle du remake d'Ocarina of Time le sera-t-elle aussi ? En attendant de le découvrir, retrouvez des captures d'écran de la fiche eShop de STAR FOX ci-dessous. 

Pour rappel, STAR FOX est attendu le 25 juin 2026 sur Nintendo SWITCH 2

Menez l'escadron. Portez la légende.

Fox McCloud et son équipe font leur retour dans Star Fox, un remake de Lylat Wars, le jeu Nintendo 64, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Préparez-vous pour des combats aériens intenses et reprenez le système de Lylat des griffes d'Andross... une planète après l'autre.

LIRE AUSSI : un nouveau STARFOX annoncé  sur SWITCH 2 ?

REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

VOIR AUSSI 

 
Nintendo SWITCH 2
Nintendo
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
STAR FOX
Nintendo

  • 25 juin 2026
  • 25 juin 2026
  • 25 juin 2026

Sur le même sujet

18
Image news
Nintendo Switch 2 - 10 millions de consoles vendues la première a...
13
Image news
Star Wars Outlaws : la vraie raison du choix des "cartes clé de j...
1
Image news
Lollipop Chainsaw RePOP s'offre une Nintendo Switch 2 Edition