Star Fox : prix, poids et détails du nouveau jeu Nintendo Switch 2

Décidément, la nouvelle communication de Nintendo est étonnante. Ainsi, cette nuit, Nintendo a confirmé les rumeurs en diffusant par surprise un Nintendo Direct spécial (à voir et revoir ICI) officialisant la sortie d'un nouveau jeu STAR FOX dès le mois prochain sur Nintendo SWITCH 2. Pour mémoire, il s'agit d'un remake de l'épisode sorti initialement en 1997 sur N64 (et qui a déjà fait l'objet d'un remake sur 3DS en 2011 ).

Grâce à la fiche eShop du titre, on découvre que STAR FOX coûtera 49,99€ en version dématérialisée et pèsera près de 14,8 Go .

Alors, allez-vous craquer ? Et si la rumeur de ce nouveau star Fox s'est avérée vraie, celle du remake d'Ocarina of Time le sera-t-elle aussi ? En attendant de le découvrir, retrouvez des captures d'écran de la fiche eShop de STAR FOX ci-dessous.

Pour rappel, STAR FOX est attendu le 25 juin 2026 sur Nintendo SWITCH 2

Menez l'escadron. Portez la légende. Fox McCloud et son équipe font leur retour dans Star Fox, un remake de Lylat Wars, le jeu Nintendo 64, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Préparez-vous pour des combats aériens intenses et reprenez le système de Lylat des griffes d'Andross... une planète après l'autre.

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