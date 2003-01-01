Resident Evil Requiem : tous les tests et toutes les notes - Revue de tests sur Nintendo Switch 2, PC, Xbox Series et PS5
C'est la dernière ligne droite. La sortie de Resident Evil Requiem est imminente.
Mais avant cela, le jeu met déjà le feu au net avec la publication des tests des médias spécialisés. Et, que dire, si ce n'est que c'est la quasi unanimité (à deux-trois sites près). Avec Resident Evil Requiem, Capcom frappe fort et offre un épisode synthèse en capacité de plaire au plus grand nombre, fans de la première heure comme nouveaux venus.
Pour autant, comme souvent, le diable se cache dans les détails, et certains reprochent au jeu d'avoir justement voulu plaire à tout le monde, d'avoir forcé sur le fan service mais aussi d'avoir vrillé lors de la deuxième partie du jeu...
De notre côté, même si nous pensons que Resident Evil 4 reste toujours bien loin, au dessus de la mélée, on ne boude pas notre plaisir malgré quelques maladresses notamment dans son script. Ce nouveau Resident Evil est jubilatoire. C'est joyeusement gore et outrancièrement horrible. Pouvoir jouer à Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2 est en outre un évenement. Certes la version est en dessous graphiquement des autres mais elle reste vraiment impressionnante et on espère que cela donnera des idées à d'autres éditeurs pour d'autres jeux à l'avenir.
Pour avoir un aperçu de ce que pense la presse spécialisée de Resident Evil Requiem, retrouvez notre traditionnelle Revue de tests compilant plusieurs tests avec leur note et un lien pour les lire. Enjoy.
-------------------------------------------
Revue de tests de Resident Evil Requiem
Tests de la version Nintendo Switch 2
Nintendo-Master.com : 8/10
Resident Evil Requiem est un jeu spectaculairement gore et grand-guignolesque. Ultra rythmé, bourré d'action et de séquences horrifiques, le jeu plaira autant aux nouveaux venus qu'aux fans de longue date à qui le jeu fait pas mal de clin d'oeil. Ce n'est pas la révolution que certains espéraient mais un super train fantôme qui vous fera sursauter et frissonner pendant près de 15 heures de jeu.
Lire le test complet ICI
- Nintenduo: 92/100 - "La formule, qui mêle l'horreur incarnée par Grace à l'intensité de Leon, fonctionne à merveille, et ce, du début à la fin, sans jamais faiblir " - Lire le test complet ICI
- Nintendo Life : 9/10 - "Resident Evil Requiem établit une nouvelle référence pour une série qui a su se maintenir au sommet de son art ces dix dernières années " - Lire le test complet ICI
- Puissance Nintendo : 17/20 - "Une valeur sûre du survival-horror moderne, désormais accessible aux joueurs Nintendo sans compromis majeur " - Lire le test complet ICI
- Siliconera: 8/10 - "En tant que jeu, c'est peut-être l'épisode le plus divertissant auquel j'ai joué depuis longtemps. Il combine avec brio survival horror classique et action-horreur frénétique" - Lire le test complet ICI
-----------------------------------------
Tests de Resident Evil Requiem multiplateformes
- IGN : 10/10 - "Requiem est une œuvre-charnière qui parvient à réconcilier deux visions longtemps opposées de la saga" - Lire le test complet ICI
- Eurogamer: 5/5 - "la première moitié de Requiem est incroyable, un classique de l'horreur incontestable à mon avis. En revanche, sa seconde moitié est moins remarquable" - Lire le test complet ICI
- Game Informer : 9,75/10 - "Requiem est un repos éternel pour les personnages, les cadavres et les chroniques de Raccoon City (...) Requiem est aussi le nom de mon Resident Evil préféré. " - Lire le test complet ICI
- Destructoid: 9,5/10 - "Resident Evil Requiem est un jeu de nostalgie exceptionnellement bien réalisé qui sublime tout ce qui fait la particularité de la série " - Lire le test complet ICI
- JeuxActu : 18/20 - "au bout du compte, on se retrouve avec un jeu qui fait peur, qui défoule, qui rend hommage à son héritage et qui donne envie d’y retourner " - Lire le test complet ICI
- Numerama : 9/10 - " Les fans vont être aux anges en jouant cette aventure associant le charismatique Leon à Grace, nouvelle venue qui est une vraie révélation pour le lore de la saga. " - Lire le test complet ICI
- Gameblog : 9/10 - "certainement l'un des meilleurs jeux de la licence et pour une raison très simple : il est la mutation ultime d'une recette qui s'est transformée au fil de longues années de recherches, d'essais, de réussites et d'échecs" - Lire le test complet ICI
- Journal du Geek : 9/10 - "Test Resident Evil Requiem : j’ai fait pipi culotte" (NDLR : nous aussi en lisant ce titre) " - Lire le test complet ICI
- JeuxVidéo.com : 17/20 - " Certes, Requiem fait du “9” avec du vieux, mais il réussit haut la main son pari de livrer deux jeux en un " - Lire le test complet ICI
- Gamekult : 7/10 - " Pour cette dernière virée à Raccoon City, Kōshi Nakanishi relève le défi et propose une aventure soignée à l'atmosphère crépusculaire" - Lire le test complet ICI
- IGN Italie : 7/10 - "Capcom a créé un produit techniquement irréprochable, fluide et visuellement satisfaisant, mais il lui manque l'âme et la cohérence qui ont fait le succès de la renaissance de la saga " - Lire le test complet ICI
Et c'est tout pour ce tour d'horizon,, non exhaustif, des tests de Resident Evil Requiem. Comme toujours, on vous conseille de faire votre propre avis, manette en main, et en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous allez craquer vendredi pour Resident Evil Requiem.
Pour rappel, Resident Evil Requiem sera disponible officiellement le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).
