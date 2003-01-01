Resident Evil Requiem : tous les tests et toutes les notes - Revue de tests sur Nintendo Switch 2, PC, Xbox Series et PS5

C'est la dernière ligne droite. La sortie de Resident Evil Requiem est imminente.

Mais avant cela, le jeu met déjà le feu au net avec la publication des tests des médias spécialisés. Et, que dire, si ce n'est que c'est la quasi unanimité (à deux-trois sites près). Avec Resident Evil Requiem, Capcom frappe fort et offre un épisode synthèse en capacité de plaire au plus grand nombre, fans de la première heure comme nouveaux venus.

Pour autant, comme souvent, le diable se cache dans les détails, et certains reprochent au jeu d'avoir justement voulu plaire à tout le monde, d'avoir forcé sur le fan service mais aussi d'avoir vrillé lors de la deuxième partie du jeu...

De notre côté, même si nous pensons que Resident Evil 4 reste toujours bien loin, au dessus de la mélée, on ne boude pas notre plaisir malgré quelques maladresses notamment dans son script. Ce nouveau Resident Evil est jubilatoire. C'est joyeusement gore et outrancièrement horrible. Pouvoir jouer à Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2 est en outre un évenement. Certes la version est en dessous graphiquement des autres mais elle reste vraiment impressionnante et on espère que cela donnera des idées à d'autres éditeurs pour d'autres jeux à l'avenir.

Pour avoir un aperçu de ce que pense la presse spécialisée de Resident Evil Requiem, retrouvez notre traditionnelle Revue de tests compilant plusieurs tests avec leur note et un lien pour les lire. Enjoy.

Revue de tests de Resident Evil Requiem

Tests de la version Nintendo Switch 2

Nintendo-Master.com : 8/10

Resident Evil Requiem est un jeu spectaculairement gore et grand-guignolesque. Ultra rythmé, bourré d'action et de séquences horrifiques, le jeu plaira autant aux nouveaux venus qu'aux fans de longue date à qui le jeu fait pas mal de clin d'oeil. Ce n'est pas la révolution que certains espéraient mais un super train fantôme qui vous fera sursauter et frissonner pendant près de 15 heures de jeu.

Lire le test complet ICI

Tests de Resident Evil Requiem multiplateformes

Et c'est tout pour ce tour d'horizon,, non exhaustif, des tests de Resident Evil Requiem. Comme toujours, on vous conseille de faire votre propre avis, manette en main, et en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous allez craquer vendredi pour Resident Evil Requiem.

Pour rappel, Resident Evil Requiem sera disponible officiellement le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).

