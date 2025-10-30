Resident Evil Generation Pack - Les trois derniers opus réunis dans un coffret pour les 30 ans de la licence

Déjà 30 ans que Capcom nous fait frissonner avec sa licence Resident Evil. Si le studio a bien tenté de faire frissonner les joueurs sur Nintendo Switch avec les derniers opus disponibles en Cloud Gaming, il faut avouer que l'expérience à été peu convaincante pour pas mal de joueurs. Heureusement, Capcom et Nintendo ont planché sur une nouvelle distribution pour que les joueurs puissent profiter de Resident Evil Requiem, et des deux précédents opus sur Nintendo Switch 2.

C'est ainsi que nous avons eu confirmation ce jour de la sortie de Resident Evil Generation Pack, un packaging physique comprenant les opus suivants :

Resident Evil Requiem

Resident Evil 7 - édition Gold

Resident Evil Village - édition Gold

Si ce pack sera bien proposé en édition physique avec 3 boîtes et donc 3 cartouches (au format Game Key), il sera aussi possible de se procurer la trilogie en version dématérialisée au prix de 124,99€ à en croire l'eShop américain. Ne reste plus qu'à voir à combien à quel prix sera fixé la trilogie sur l'eShop européen, et à quel prix sera proposé l'édition physique !