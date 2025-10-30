Resident Evil Requiem - Découvrez la première édition spéciale de la Manette Pro Nintendo Switch 2 édition

C'est le 27 février prochain que les joueurs Nintendo Switch 2 pourront découvrir le fameux Resident Evil Requiem. Et pour cette occasion, Capcom et Nintendo ont prévu de gâter les fans de la licence. En plus du Generation Pack qui regroupera les épisodes 7 à 9 sur Nintendo Switch 2, nous avons également eu confirmation de la sortie de la toute première édition spéciale de la Manette Pro Nintendo Switch 2 édition. Nous vous laissons découvrir son premier visuel ci-dessous. Pour la question tarifaire, il faudra avoir le cœur aussi accrochée que dans l'aventure de ce nouvel opus, puisque la manette est proposée sur le My Nintendo Store au tarif de 99,99€ (soit 10€ de plus que la manette standard).

Source : Nintendo