Resident Evil Survival Unit : un nouveau jeu mobile mêlant Survival Horror et Stratégie disponible en téléchargement gratuit sur iOS et Android

Resident Evil Survival Unit est un nouveau jeu de stratégie en temps réel dans l'univers de la célèbre franchise de Capcom.

Disponible en téléchargement gratuit (avec achats intégrés) sur iOS (ici) et Android (là) depuis le 18 novembre , le jeu a déjà été téléchargé plus d'un million de fois. Pour fêter ça, tous les joueurs peuvent recervoir une récompense spéciale en jeu en saisissant le code promotionnel « 1M SURVIVORS ».

Pour plus de détails retrouvez la présentation du jeu, quelques images et un trailer de Resident Evil Survival Unit.

Dans l’univers de 「Resident Evil Survival Unit」, la stratégie détient la clé de la survie.

Une infection inconnue se propage, et la ville s’effondre en un instant…

Dans un monde en ruine, vous n’êtes plus qu’un survivant parmi d’autres, isolés du reste du monde.

Construisez votre base, sécurisez des ressources, étendez votre influence… et tracez votre chemin vers la survie ! Déployez vos survivants et établissez votre stratégie ! Du combat à la collecte en passant par la technologie, des survivants aux talents uniques n’attendent que vous.

Déployez-les selon la situation et construisez une ligne de défense contre les assauts des infectés.



Chaque décision peut renverser le cours de la bataille et augmenter vos chances de survie. Reconstruisez votre base au milieu des décombres Autour du manoir abandonné, restaurez les installations de votre base une à une pour poser les fondations de votre survie.

Gérez stratégiquement vos ressources, défenses et recherches, et bâtissez une base puissante ! Un terrain ouvert où exploration et expansion ne s’arrêtent jamais En explorant la carte pour collecter des ressources sur le terrain, vous tomberez sur un autre groupe de survivants.

Coopération ou confrontation — ce choix changera l’avenir !

La base n’est plus un simple refuge : elle devient une puissance dominante qui contrôle tout le serveur.

Concevoir ta stratégie, prendre des décisions rapides et commander pour survivre ! Placement des bâtiments, composition des unités, préparation au combat — chaque choix influence en temps réel le cours de la bataille.

Étendez et renforcez votre base, formez des alliances et coopérez pour bâtir une puissance encore plus grande.

Chaque décision détermine votre taux de survie. Une nouvelle histoire distincte de la série 「Resident Evil」 Accompagnez Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine et d’autres figures emblématiques de la série dans leur combat pour survivre.

Dans ce monde où la stratégie est essentielle à la survie, vos choix façonnent l’histoire.



Dans l’univers de 「Resident Evil Survival Unit」

Avec vos alliés, dépassez la peur.





[Cette application est distribuée par la société Aniplex Inc.]

