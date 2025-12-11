Resident Evil Requiem - Leon S. Kennedy se dévoile dans un nouveau trailer

Alors que Capcom nous avait présenté Grace Ashcroft comme héroïne du jeu Resident Evil Requiem, l'enquête qui l'attend dans ce neuvième opus nécessiterait une aide complémentaire pour être menée à bien. C'est donc à l'occasion des Game Awards 2025 que le studio vient de publier un nouveau trailer du jeu, officialisant au passage le retour de Leon S. Kennedy, le protagoniste culte de Resident Evil 4, ayant par la suite fait de nombreuses apparitions dans la licence. Nous vous laissons découvrir ci-dessous ledit trailer, et nous vous rappelons que Resident Evil Requiem sera disponible à partir du 27 Février 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents.

Le destin des deux protagonistes, Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy, s’entremêle dans une enquête sur une série de morts étranges qui pourraient bien mener à la découverte de la vérité cachée derrière le tristement célèbre incident de Raccoon City de 1998. Dévoilé lors des Game Awards 2025, le légendaire Leon passe à la vitesse supérieure alors qu’il entame une enquête sur un cadavre retrouvé dans un hôtel abandonné, le même hôtel sur lequel planche simultanément Grace Ashcroft, analyste du FBI.

Les deux héros de Resident Evil Requiem offriront un gameplay complémentaire, Leon menant ses affaires à bien grâce à des actions palpitantes dansant avec la mort, tandis que Grace s'endurcira à travers un survival horror mémorable.

D'autres nouveautés ont également été dévoilées lors des Game Awards, notamment :

On attache sa ceinture pour une chevauchée légendaire : Resident Evil et Porsche, le constructeur automobile de renommée mondiale qui captive les passionnés de belles voitures depuis des décennies, s'associent pour offrir aux joueurs un frisson intense. Ensemble, ces deux marques emblématiques dévoileront en exclusivité dans le jeu une Porsche Cayenne Turbo GT unique, qui sera le véhicule de prédilection de Leon, offrant ainsi une monture légendaire à un personnage légendaire.

: Resident Evil et Porsche, le constructeur automobile de renommée mondiale qui captive les passionnés de belles voitures depuis des décennies, s'associent pour offrir aux joueurs un frisson intense. Ensemble, ces deux marques emblématiques dévoileront en exclusivité dans le jeu une Porsche Cayenne Turbo GT unique, qui sera le véhicule de prédilection de Leon, offrant ainsi une monture légendaire à un personnage légendaire. Une Édition Deluxe Encore Plus Complète : L'édition Deluxe de Resident Evil Requiem comprend désormais trois costumes pour Leon (Resident Evil 4, « Apocalypse » et « Film Noir ») ainsi qu'un pendentif d’arme représentant l'emblème du DSO (Division of Security Operations).

Pour mémoire, ont déjà été annoncés :