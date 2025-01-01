Nintendo Switch 2

Resident Evil Requiem dévoile date de sortie des amiibo Leon S. Kennedy et Grace Ashcroft

Vous le savez déjà sûrement, Resident Evil Requiem sortira sur Nintendo Switch 2 dès son lancement, le 27 février prochain. Il s'agit d'une très grosse cartouche pour la console hybride puisque le titre sera exceptionnellement disponible sur toutes les plateformes en même temps, un grand pas pour les éditeurs tiers sur console Nintendo.

Pour l'occasion, Capcom a mis les petits plats dans les grands en sortant aussi Resident Evil VII et Resident Evil Village le même jour ainsi qu'une manette Pro Nintendo Switch 2 en édition spéciale pour la saga.

Enfin, dès cet été, des amiibos Leon S. Kennedy et Grace Ashcroft (les héros du jeu) seront eux aussi disponibles à la vente. En les scannant, vous aurez accès à des apparences spéciales pour vos armes en jeu.

